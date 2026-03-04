Rodri podría dejar el Manchester City al final de la temporada en medio del interés del Real Madrid, y las implicaciones de la transferencia podrían ser enormes para el Liverpool.

El ganador del Balón de Oro tiene contrato con el Etihad hasta el final de la próxima temporada, por lo que la pelota está en su cancha en lo que respecta a su futuro.

Si decide que quiere irse, el City buscará sacar provecho de su situación y hay un pretendiente muy interesado esperando entre bastidores.

Fabrizio Romano comentó en su canal de YouTube : «Entonces, ¿cuáles son tus preguntas sobre el Real Madrid? Sin duda, Rodri tiene afición en el Real Madrid y gente de la directiva lo aprecia. Así que, sin duda, Rodri podría ser una opción para el Real Madrid este verano».

“Pero es Rodri quien tiene que decidir antes de cualquier negociación o intento con el Real Madrid es Rodri quien tiene que decidir en verano si quiere quedarse en el Manchester City y plantearse firmar un nuevo contrato”.

Si llega a mudarse a la capital española, Eduardo Camavinga, el objetivo del Liverpool desde hace mucho tiempo, podría convertirse en una posibilidad real.

El fichaje de Eduardo Camavinga por el Liverpool podría verse facilitado por Rodri

Si se decide que Rodri vaya al Bernabéu, es probable que alguno de los actuales centrocampistas del Madrid se dirija al otro lado.

Jürgen Klopp intentó fichar a Camavinga hace cinco años, cuando era una de las jóvenes promesas de Europa. Se ha convertido en un centrocampista de élite con la versatilidad para jugar en múltiples posiciones.

Por muy talentoso que sea el francés, no está teniendo tanto protagonismo esta temporada como le gustaría.

Foto de Ion Alcoba Beitia/Getty Images © Rousing the Kop (EE. UU.)

Si el Madrid ficha a Rodri , por muy diferentes que sean sus perfiles, eso no le da muchas esperanzas a Camavinga de que su rol crezca.

Ahí es donde el Liverpool puede aprovechar la oportunidad y hacer una incorporación muy necesaria en el medio del campo.

El ajuste de Eduardo Camavinga en el Liverpool

Camavinga es una propuesta verdaderamente única. Si bien su posición principal es la de mediocampista retrasado, ha jugado muchos partidos en ambas bandas con el Real Madrid, como lateral izquierdo e incluso como mediocampista ofensivo.

Un experto en muchos oficios y maestro en unos cuantos.

Si observamos las estadísticas de Camavinga cada 90 minutos en La Liga esta temporada (a través de FotMob ), está en el 10% superior de los centrocampistas en duelos ganados (7,53), tacleadas (4,02), precisión de pases (91,9%) y precisión de balones largos (70,6%).

Para contextualizar, todas esas cifras son mejores que las que Ryan Gravenberch ha producido en los seis partidos del Liverpool. Claro, es una liga más difícil, pero la diferencia es amplia en casi todas las métricas.

Camavinga encaja mejor con el papel que Gravenberch. Sin embargo, no sería barato.

Según informes, el Liverpool consideró una oferta de 52 millones de libras en diciembre, pero sinceramente parece muy baja. El precio no debería disuadir a FSG de fichar a Camavinga; esto podría asegurar el futuro de nuestro mediocampo.

Si Rodri decide irse a Madrid, el Liverpool debería intensificar sin duda su interés en el jugador de 23 años.