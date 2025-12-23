Puede que el Fulham haya tenido que esperar casi un año para un penalti en la Premier League, pero su conversión nunca debería haber estado en duda.

Raúl Jiménez anotó con calma el primer penalti de los Cottagers desde el empate 2-2 con Ipswich en enero de 2025 para darle al Fulham una victoria por 1-0 contra Nottingham Forest y quedar a dos tiros desde el punto de penalti de romper un récord de la Premier League.

El mexicano se ha unido a Yaya Touré como los únicos jugadores, de entre los que han lanzado 10 o más, en haberlos convertido todos. Ambos suman 11 de 11.

Cole Palmer, del Chelsea , se adelantó a Touré cuando anotó dos penales contra el Tottenham en diciembre de 2024, lo que le dio 12 de 12, pero luego le atajaron un penalti contra el Leicester en marzo para terminar con su tasa de acierto del 100%.

Jiménez ahora necesita dos penales más acertados para convertirse en el jugador de la Premier League que más tiros desde el punto penal anota antes de fallar uno.

Sobre esperar a que el portero se mueva antes de golpear el balón, dijo: «Siempre es lo que hago. Lo hago bien, así que es algo que he estado entrenando toda mi carrera. Me gusta tener esta presión con estos penaltis. Estoy contento de marcar».

Nunca he fallado un penalti en la Premier League. Estoy muy contento por ello, así que quiero seguir haciéndolo así. Habrá más penaltis, ahí estaré.

Bryan Mbeumo se unió al club del 100% cuando marcó 10 de 10 en abril, pero ese récord perfecto terminó cuando le atajaron un penalti para Brentford contra Fulham un mes después.

Su ex compañero de equipo en Brentford, Ivan Toney, fue otro de los que anotó 10 de 10, pero no pudo igualar el récord de Touré cuando falló su undécimo penalti contra Newcastle en 2023.

Los lanzadores de penaltis más efectivos de la Premier League

El máximo goleador de la Premier League, Alan Shearer, es el jugador que más penaltis ha marcado en la competición (56), además de ser el que más ha lanzado (67).

Frank Lampard, Mohamed Salah, Harry Kane, Steven Gerrard y Mark Noble ocupan los seis primeros puestos en términos de más penales anotados, pero no llegan a estar entre los 10 más efectivos desde el punto de penalti.

Sin embargo, el ex mediapunta del Southampton, Matt le Tissier, tiene la tercera mejor tasa de conversión entre aquellos que han lanzado más de 10 tiros desde el punto de penalti, después de Touré y Jiménez, convirtiendo 24 de 25 intentos.

El único penal que falló (apenas su tercer penal en la Premier League en ese momento) fue atajado por Mark Crossley del Nottingham Forest en marzo de 1993.

Danny Murphy anotó 18 de sus 19 penales para ocupar el cuarto lugar en la lista de los lanzadores de penales más efectivos de la Premier League, mientras que James Beattie (17/18) y Julian Dicks (15/16) también solo fallaron una vez.

Otros lanzadores de penaltis actuales de la Premier League que tienen buenos resultados en los registros incluyen a Callum Wilson del West Ham , que ha marcado 16 de 17, mientras que Bukayo Sako ha marcado 12 de 13 y Alexander Isak 11 de 12.