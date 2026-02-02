El Sheffield United ha realizado un movimiento sorprendente para fichar al centrocampista del Manchester City Kalvin Phillips en préstamo antes de la fecha límite del lunes a las 19:00 GMT.

Las conversaciones sobre la estructura del acuerdo están en curso y aún está por verse si se podrá completar en las próximas horas.

La única aparición de Phillips en la temporada hasta el momento fue como suplente de último momento en la victoria del City en la Copa Carabao sobre el Huddersfield Town de la League One en septiembre.