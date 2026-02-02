El Swansea City está cerca de fichar al centrocampista finlandés Leo Walta del club sueco Sirius.
A Walta se le ha dado permiso para viajar a Gales para un examen médico y debería completar su transferencia a Swansea antes de la fecha límite de transferencia del lunes.
El jugador de 22 años, que fue vinculado por primera vez con los Swans el verano pasado, logró una impresionante cifra de 16 goles en 30 apariciones en la temporada 2025 de la máxima categoría sueca, habiendo marcado siete goles en 2024.
El entrenador Vitor Matos ha hecho de un centrocampista ofensivo su máxima prioridad en las etapas finales de la ventana de mitad de temporada, aunque Swansea también podría incorporar un defensa central.
Mientras tanto, el delantero del Swansea Bobby Wales está a punto de unirse al Huddersfield Town de la League One en calidad de préstamo para el resto de la temporada.
Walta ganó el primero de sus 10 partidos internacionales con la selección absoluta de Finlandia en 2024, habiendo representado a su país en varias categorías de edad.
Comenzó su carrera de club en su país natal, en el HJK Helsinki, antes de pasar por Noruega con el Nordsjaelland.
Walta estuvo cedido en el club danés HB Koge y en el Mjallby de Suecia antes de trasladarse definitivamente a Sirius en 2024.
Swansea está dispuesto a dejar partir a Gales con la esperanza de que el ex jugador del Kilmarnock tenga tiempo de juego con los Terriers de Liam Manning, que están sextos en la tercera división.
Gales no participó ya que Swansea ganó en Watford el sábado, con Zan Vipotnik liderando la línea y Liam Cullen comenzando en el banco.
Está previsto que Adam Idah regrese de su lesión en marzo, mientras que Melker Widell, que se perdió el viaje a Watford por lo que Swansea dijo que fue un «golpe», ha sido desplegado en ataque por Matos.