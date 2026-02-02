El Swansea City está cerca de fichar al centrocampista finlandés Leo Walta del club sueco Sirius.

A Walta se le ha dado permiso para viajar a Gales para un examen médico y debería completar su transferencia a Swansea antes de la fecha límite de transferencia del lunes.

El jugador de 22 años, que fue vinculado por primera vez con los Swans el verano pasado, logró una impresionante cifra de 16 goles en 30 apariciones en la temporada 2025 de la máxima categoría sueca, habiendo marcado siete goles en 2024.

El entrenador Vitor Matos ha hecho de un centrocampista ofensivo su máxima prioridad en las etapas finales de la ventana de mitad de temporada, aunque Swansea también podría incorporar un defensa central.

Mientras tanto, el delantero del Swansea Bobby Wales está a punto de unirse al Huddersfield Town de la League One en calidad de préstamo para el resto de la temporada.