La victoria del Aston Villa en la Europa League a domicilio contra el Fenerbahçe se vio ensombrecida por un acalorado incidente en la banda entre el entrenador Unai Emery y el centrocampista Youri Tielemans. Emery fue visto empujando al belga durante un cambio en el último momento de la victoria del Villa por 1-0, lo que desató una reacción generalizada.

El punto álgido llegó en el tiempo añadido, cuando el Aston Villa intentó proteger una estrecha ventaja en Estambul. Con los locales atacando en busca del empate, Emery optó por un cambio de último momento, retirando a Tielemans y dando entrada al joven George Hemmings para asegurar el resultado. Mientras Tielemans se dirigía a la banda, las cámaras de televisión captaron un animado intercambio entre el jugador y el entrenador.

Emery se mostró visiblemente frustrado, reprendiendo a Tielemans antes de empujarlo con fuerza una vez que el centrocampista cruzó la línea de banda. El momento sorprendió tanto a la afición como a los comentaristas, y los vídeos del enfrentamiento se difundieron rápidamente por las redes sociales a los pocos minutos del pitido final.

Mira el vídeo aquí:

A pesar del dramatismo en la línea de banda, el Aston Villa se mantuvo firme para conseguir una valiosa victoria por 1-0, un resultado que los deja bien posicionados para clasificarse a los octavos de final de la UEFA Europa League. La victoria se decidió al principio del encuentro, con Jadon Sancho anotando el único gol del partido en el minuto 25, dando al Villa una ventaja crucial.

Tras el partido, los informes indicaron que la situación entre Emery y Tielemans se calmó rápidamente a puerta cerrada. Se dice que ambos hablaron en el vestuario y se abrazaron, lo que indica que el altercado se limitó a la tensión del momento y no a una ruptura más profunda.

En su rueda de prensa posterior al partido, Emery intentó restarle importancia al incidente al ser preguntado al respecto. El técnico del Aston Villa describió a Tielemans como «como mi hijo», sin ofrecer más detalles sobre el motivo de su arrebato, y en su lugar, se centró en el rendimiento del equipo y la importancia de la victoria.

Tielemans, quien ha sido una figura importante en el mediocampo del Villa esta temporada, no hizo comentarios públicos sobre el episodio.

Si bien el resultado fortaleció la campaña europea del Aston Villa, el desafío ahora será garantizar que el incidente siga siendo un momento aislado a medida que avanzan en la Europa League.