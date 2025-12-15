El ex mediocampista del Aston Villa, Nigel Reo-Coker, dice que el equipo de Unai Emery debe ser considerado como parte de la carrera por el título ahora que están mostrando su coraje y determinación para seguir ganando.

El Villa se encuentra a dos puntos del líder, el Arsenal , y a un punto del segundo lugar, el Manchester City , con una ventaja de cinco puntos sobre el Chelsea , que se encuentra en cuarto lugar.

«Cuando ves cómo Unai Emery ha entrenado a este equipo y con los jugadores que tienen disponibles, pueden vencer a cualquiera en la Premier League cualquier día», dijo Reo-Coker en el podcast Football Daily de BBC Radio 5 Live.

Esa es la belleza de lo que son. ¿Pero podrán seguir siendo consistentes? Bueno, el hecho de que perdieran por un gol dos veces contra el West Ham y remontaran es una declaración.

«También lo están haciendo bien en Europa, pero Emery sigue diciendo que hay que jugar partido a partido y creo que ese es el mensaje correcto para los jugadores en el vestuario.

«Pero en el fondo, apuesto a que está disfrutando cada minuto de esto porque ha construido algo realmente asombroso y está compitiendo en la carrera por el título de la Premier League.

«No creo que fuera una ambición suya para esta temporada, pero hasta ahora han demostrado que pueden rendir en todos los aspectos.

«Ahora también tienen una plantilla bastante sana y en forma, así que creo que deberían intentar ganar también la Europa League.

«Emery ha hecho tanto por Villa que sería fantástico para todos decir que los ha llevado a otro nivel con un trofeo».