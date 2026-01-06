Watford ha insistido en que no está de acuerdo con la decisión de posponer el partido del campeonato del domingo en Hull City.

El partido fue cancelado menos de 20 minutos antes del inicio programado a las 15:00 GMT porque los árbitros del partido consideraron que las áreas alrededor del campo no eran seguras.

«La decisión de posponer el partido tan cerca del inicio es lamentable y compartimos plenamente la frustración de nuestros aficionados», dijo Watford en un comunicado.

Pero en una publicación posterior en X, el club dijo: «Esperamos que todos nuestros aficionados afectados hayan regresado sanos y salvos a casa desde Hull. Reiteramos que estábamos listos y dispuestos a jugar después de que el árbitro declarara que el campo estaba en condiciones».

Seguimos decepcionados por la decisión de posponer el evento y por cómo se tomó. No aprobamos el aplazamiento.

Las entradas compradas para el partido podrán ser utilizadas por los aficionados que viajen cuando el mismo se reprograme.

El Watford se encuentra sexto en la tabla, pero el sábado disputará la tercera ronda de la FA Cup como visitante ante el Bristol City.