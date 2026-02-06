El West Bromwich Albion necesita que sus propietarios proporcionen un liderazgo fuerte durante sus actuales dificultades en el Championship, según el exdelantero de los Baggies Hal Robson-Kanu.

Albion está tercero desde abajo después de perder cinco juegos en una racha de seis encuentros sin ganar en la liga y Robson-Kanu dice que los que dirigen el club tienen que liderar desde el frente.

Eric Ramsay fue nombrado entrenador en jefe en enero para suceder a Ryan Mason, pero Andrew Nestor está dispuesto a dejar el club como director deportivo y presidente, en medio de tensiones e incertidumbre detrás de escena.

«Me sorprende [que estén pasando apuros], dado el tamaño del club, pero al mismo tiempo, el Championship en particular es una liga en la que terminarás donde te mereces», dijo a BBC Radio WM.

«Mi última temporada en el fútbol profesional fue en la Premier League con el West Brom y el club necesita una propiedad realmente fuerte, una dirección fuerte, una visión realmente fuerte y necesita reunir un equipo apasionado por un objetivo común para entusiasmar y recompensar a los fanáticos por su lealtad.

«La realidad es que desde la temporada 2021 esto no ha sucedido y no se ha implementado».

El exdelantero galés pasó cinco años en The Hawthorns, anotando 21 goles de liga en 53 titularidades y ayudándolos a ganar el ascenso a la Premier League en 2020.

«Cuando analizamos el éxito o los fracasos de un club, siempre se empieza desde arriba, por lo que se necesita una dirección auténtica, genuina y visionaria que inspire a la gente, a los jugadores y a los aficionados a apoyar al equipo para ganar partidos», añadió Robson-Kanu.

El West Brom se enfrentará al Stoke City en el Championship el sábado (15:01 GMT).