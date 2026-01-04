El West Ham espera concretar el fichaje del defensa de la Juventus Estelle Cascarino en la ventana de transferencias de enero.

A la internacional francesa le quedan 18 meses de contrato con la Juve, pero en Italia hay informes…, externosugieren que Cascarino ha presentado una solicitud de transferencia y está presionando para mudarse al West Ham.

La nueva entrenadora de los Hammers, Rita Guarino, llegó procedente del Inter de Milán, después de haber estado anteriormente a cargo de la Juventus, y tiene fuertes contactos en su Italia natal.

Cascarino, de 28 años, pasó seis meses cedido en el Manchester United en 2023, haciendo solo dos apariciones, y anteriormente jugó para Paris St-Germain, Bordeaux, Paris FC y Lyon.