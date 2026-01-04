El West Ham se acerca al defensa de la Juventus Cascarino

El West Ham se acerca al defensa de la Juventus Cascarino

El West Ham espera concretar el fichaje del defensa de la Juventus Estelle Cascarino en la ventana de transferencias de enero.

A la internacional francesa le quedan 18 meses de contrato con la Juve, pero en Italia hay informes…sugieren que Cascarino ha presentado una solicitud de transferencia y está presionando para mudarse al West Ham.

La nueva entrenadora de los Hammers, Rita Guarino, llegó procedente del Inter de Milán, después de haber estado anteriormente a cargo de la Juventus, y tiene fuertes contactos en su Italia natal.

Cascarino, de 28 años, pasó seis meses cedido en el Manchester United en 2023, haciendo solo dos apariciones, y anteriormente jugó para Paris St-Germain, Bordeaux, Paris FC y Lyon.

