El Hartlepool United ha fichado a Ashley Nathaniel-George procedente del York City, otro club de la Liga Nacional, en un contrato de préstamo a corto plazo.

El extremo de 30 años, que cuenta con Southend y Crawley entre sus antiguos clubes, ha aparecido ocho veces para los Minstermen en lo que va de la temporada.

Tiene más de 100 apariciones en la Liga Nacional en su haber, además de contar con experiencia internacional con Antigua y Barbuda.

Nathaniel-George dijo: «Estoy entusiasmado. Es una gran oportunidad para jugar al fútbol. Tengo muchas ganas de demostrarles a los aficionados lo que puedo hacer».

El entrenador de Hartlepool, Nicky Featherstone, dijo: «Es fantástico tener a Nathaniel aquí.

Tiene experiencia, puede tener un impacto positivo en los partidos y será un placer tenerlo aquí. Ojalá disfrute de su tiempo aquí.