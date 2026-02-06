El miércoles en esta página conmemoramos un famoso aniversario del Newcastle United, ya que se cumplieron 20 años desde que Alan Shearer rompió el récord de Jackie Milburn para convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos del club.

Hoy recordamos otro día célebre en la historia reciente del club. Hace exactamente 15 años que las Urracas remontaron un 4-0 en contra para empatar 4-4 con el Arsenal en uno de los partidos más memorables de la Premier League jamás disputados.

Los fanáticos del Newcastle podrían haber sido perdonados por retirarse temprano de St James’ Park cuando el Arsenal anotó tres veces en los primeros 10 minutos y lideró 4-0 después de 26 minutos.

La tarjeta roja de Abou Diaby significó que los Gunners jugaran la mayor parte de la segunda mitad con 10 hombres, pero no fue hasta el minuto 68 que Newcastle comenzó su remontada.

Joey Barton convirtió dos penales antes y después de un gol de Leon Best, antes de que la impresionante volea de Cheick Tiote desde 25 yardas completara una famosa remontada.

Ese gol del empate ahora tiene un significado especial, tras la muerte de Tiote en 2017, con tan solo 30 años.