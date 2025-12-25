El Birmingham buscará reescribir sus libros de récords cuando reciba al Derby en su último partido en casa de 2025 el viernes (12:30 GMT).

El equipo de Chris Davies busca su 18ª victoria en casa del año calendario, lo que igualaría su mejor resultado hasta la fecha.

Los Blues han sumado un solo punto en sus últimos cuatro partidos y han caído al puesto 14, a seis puntos de los puestos de play-off, pero han sumado 21 puntos en 10 partidos en casa, con solo una derrota.

Los Rams están invictos en tres partidos, sumando cinco puntos, y se ubican dos puntos y dos lugares por delante de sus anfitriones antes del regreso de John Eustace a St Andrew’s.