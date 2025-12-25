El Birmingham buscará reescribir sus libros de récords cuando reciba al Derby en su último partido en casa de 2025 el viernes (12:30 GMT).
El equipo de Chris Davies busca su 18ª victoria en casa del año calendario, lo que igualaría su mejor resultado hasta la fecha.
Los Blues han sumado un solo punto en sus últimos cuatro partidos y han caído al puesto 14, a seis puntos de los puestos de play-off, pero han sumado 21 puntos en 10 partidos en casa, con solo una derrota.
Los Rams están invictos en tres partidos, sumando cinco puntos, y se ubican dos puntos y dos lugares por delante de sus anfitriones antes del regreso de John Eustace a St Andrew’s.
El Birmingham ha ganado dos de sus últimos tres partidos de liga contra el Derby (E1), tantos como en sus 19 anteriores (E7 P10).
El Derby perdió su último partido de liga como visitante contra el Birmingham en septiembre de 2021. No ha perdido en visitas consecutivas a St Andrew’s desde una racha de cuatro entre 1974 y 1977.
El Birmingham venció al Burton Albion por 2-0 el Boxing Day de la temporada pasada. No ha ganado dos partidos consecutivos el Boxing Day desde una racha de tres entre 2006 y 2008.
El Derby ha ganado sus dos últimos partidos de liga en el Boxing Day, venciendo al Wigan en 2023 y al West Brom en 2024. La última vez que ganó tres partidos seguidos en el Boxing Day fue entre 1956 y 1958.
El Birmingham ha ganado 17 partidos de liga en casa en 2025 y necesita una victoria más en casa para igualar su récord de victorias en casa en un año calendario, establecido en el año 2000, cuando ganó 18.