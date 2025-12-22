El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, hablando con BBC Match of the Day después de la victoria por 1-0 ante el Everton: » Muy feliz, obviamente, es un lugar realmente difícil para venir. Debo decir que han construido un estadio increíble. Fue increíble presenciar el ambiente.»

Sabíamos que sería un partido muy difícil. En la segunda parte deberíamos haber marcado un segundo o tercer gol para estar más tranquilos. No lo hicimos y contra este tipo de equipos puede ser tenso.

Cada equipo plantea situaciones diferentes. Usaron al portero para jugar balones largos y el juego se volvió más caótico y tenso, y hay que dominar ese partido; si no, es muy difícil, y lo logramos.

Sabemos lo largo que va a ser y lo difícil que va a ser, así que lo tomamos partido a partido».

Sobre el penalti y su lanzamiento por Viktor Gyokeres: «Vi que había cierta comunicación. Tienen que saber quién es el mejor lanzador de penaltis. En ese momento decidieron que Viktor [Gyokeres] marcaría. Gran decisión».

¿Sabías que…?

En todas las competiciones, el Arsenal ha marcado primero en 19 partidos esta temporada, ganando los 19 encuentros

Desde el inicio de su primera temporada con el Sporting de Lisboa (2023-24), Viktor Gyokeres ha convertido los 19 penaltis que ha lanzado en competición liguera.