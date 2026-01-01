La conmoción se extendió rápidamente por la comunidad de la NFL después de que los Dallas Cowboys tomaran la sorprendente decisión de liberar al esquinero Trevon Diggs , un jugador que muchos consideraban una piedra angular defensiva a largo plazo.

El anuncio se difundió rápidamente en línea, generando confusión y un acalorado debate entre aficionados y analistas. La salida de Diggs resultó especialmente abrupta dada su reciente extensión de contrato y la cercanía del final de temporada del equipo.

La última vez que Trevon Diggs vistió el uniforme de los Dallas Cowboys es desgarradora

En medio del caos, el ex cornerback de los Philadelphia Eagles, Asante Samuel, agravó el drama con una publicación en redes sociales que se viralizó al instante. Samuel afirmó que los Cowboys estaban destinados a ganar el próximo Super Bowl, una declaración que causó revuelo en toda la liga.

Viniendo de un ex Eagle, el comentario pareció inusual, incluso impactante, y muchos fanáticos tuvieron dificultades para comprender si era un elogio genuino o un sarcasmo apenas disimulado dirigido a un rival de larga data.

Las reacciones se multiplicaron en cuestión de minutos: los aficionados de los Cowboys cuestionaron la lógica de la afirmación y los aficionados de los Eagles dudaron de la lealtad de Samuel a su antiguo equipo. La publicación se convirtió rápidamente en uno de los tuits más comentados del día relacionados con la NFL, demostrando una vez más la polarización que siguen teniendo los Cowboys en el mundo del fútbol americano.

Samuel se retracta de su victoria en el Super Bowl con los Cowboys

A medida que la reacción se intensificaba, Samuel aclaró su postura y reveló que la declaración nunca fue en serio. Posteriormente, calificó el tuit de provocación intencional, restando importancia a la controversia con una breve explicación que la presentó como una clásica provocación.

Si bien algunos fanáticos apreciaron la honestidad, otros criticaron al ex cornerback por generar una confusión innecesaria durante un momento ya turbulento.

En el centro de la controversia estuvo la liberación de Diggs , que se produjo apenas cinco días antes del último partido de la temporada regular de Dallas contra los New York Giants.

El movimiento destacó porque Diggs había firmado una extensión de contrato de cinco años y $97 millones en 2023, lo que indicaba el compromiso a largo plazo de la organización en ese momento. Desde que se unió a los Cowboys en 2020, acumuló 240 tacleadas en su carrera y mantuvo una presencia destacada en la secundaria.

Sin embargo, las lesiones marcaron cada vez más la trayectoria de Diggs . En septiembre de 2023, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un entrenamiento, lo que lo dejó fuera de las canchas por el resto de la temporada. El año siguiente no le ofreció mucho alivio, ya que solo jugó 11 partidos antes de someterse a una intervención relacionada con el cartílago en la misma rodilla.

En 2025, Diggs logró iniciar seis juegos antes de ser colocado en la reserva de lesionados una vez más debido a problemas persistentes en la rodilla y una conmoción cerebral.

El momento de su liberación se complicó aún más por los titulares fuera del campo que involucran a su hermano, Stefon Diggs , quien enfrenta serias acusaciones legales con una fecha de audiencia judicial programada para finales de este mes.

En conjunto, estos acontecimientos generaron una tormenta de atención, convirtiendo la salida de Diggs en uno de los movimientos del roster más comentados de la temporada.