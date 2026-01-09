Matteo Guendouzi ha decidido no regresar a Inglaterra después de llegar a un acuerdo con el gigante turco Fenerbahce, podemos confirmarlo.

El ex jugador del Arsenal fue ofrecido a varios clubes de la Premier League en las últimas semanas mientras busca sellar su salida de la Lazio.

Como revelamos, Sunderland estaba muy interesado en el fichaje , y Regis Le Bris confirmó a la jerarquía del club que estaba listo para trabajar nuevamente con el mediocampista luego del tiempo que pasaron juntos en Lorient.

Entendemos que Crystal Palace y Brighton & Hove Albion también mostraron interés en el jugador de 26 años.

De hecho, todos estaban dispuestos a pagar el precio que pedía la Lazio, de alrededor de 25 millones de libras (29 millones de euros).

Sin embargo, una vez que Fener hizo su movimiento, Guendouzi dejó en claro que quería mudarse a Estambul, y los términos personales ya están establecidos.

Los dos clubes están cerca de llegar a un acuerdo y Guendouzi deberá someterse a un examen médico antes del fin de semana.

Tras perderse a la ex estrella del Emirates, Sunderland podría recurrir a dos centrocampistas franceses con un potencial enorme, como revelamos el 28 de diciembre .