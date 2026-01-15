El británico Arthur Fery se clasificó para su primer Grand Slam en el extranjero al vencer a Dino Prizmic frente a una multitud ruidosa y llegar al cuadro principal del Abierto de Australia.

El número 185 del mundo, Fery, venció al croata (que está 58 puestos por encima de él) y a sus entusiastas seguidores por 6-4 y 6-1.

Las tres apariciones anteriores del joven de 23 años en torneos de Grand Slam fueron en Wimbledon.

«Hoy la pelea se puso algo agitada entre el público», dijo Fery, quien aún no ha descubierto a su oponente en la primera ronda.

«Si los comentarios empiezan a ser un poco irrespetuosos, entonces no es genial, pero en general es bueno que la gente esté mirando.

«Estoy acostumbrado. Jugué en la universidad estadounidense y, en realidad, estoy muy contento con cómo lo afronté hoy porque podría haberme afectado».