Se espera que Bilal Laurendon, portero de 20 años formado en la cantera del Paris Saint-Germain y con contrato hasta este verano, deje el club este verano mientras entrena con la selección sub-21. Según L’Équipe , está cerca de fichar por el Sabah FC, el mejor equipo de la liga azerbaiyana.

“El portero, con contrato con el Paris Saint-Germain hasta junio próximo, está de hecho muy cerca de firmar con el Sabah Football Club, que lidera la liga después de 22 jornadas”.

Mantenemos la cautela; nada es seguro con un rumor. Sin embargo, la naturaleza específica del informe sugiere que el acuerdo está en marcha. Es raro que los medios se lancen a las historias de jugadores jóvenes relativamente desconocidos por capricho, especialmente con un destino como este. Este fichaje le daría al menos a Laurendon una oportunidad profesional en un club bien posicionado para, al menos, llegar a la ronda preliminar de la Europa League la próxima temporada.