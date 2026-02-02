Jürgen Klopp y Pep Guardiola fueron dos caras de una de las mayores rivalidades de la historia de la Premier League, pero el ex entrenador del Liverpool siempre respetó al hombre responsable del éxito del Man City.

Parece que ha pasado mucho tiempo desde que Klopp dejó el Liverpool después de nueve años al mando.

A pesar del éxito que ha experimentado el Liverpool en su ausencia, el alemán se echa mucho de menos en Anfield .

¿Crees que Jürgen Klopp volverá al Liverpool?

Su nombre volvió a sonar el viernes, cuando un recién llegado del Man City contó cómo Klopp lo convenció de hacer el controvertido cambio al Etihad.

Pep Lijnders le cuenta a Jurgen Klopp la historia de su mudanza al Manchester City

Al lado de Klopp durante los mejores años en el Liverpool, Pep Lijnders se fue al mismo tiempo para seguir su propia carrera como entrenador.

Se fue al Red Bull Salzburgo, pero no tuvo el éxito que esperaba. Tras ser despedido del equipo austriaco, fichó por Guardiola al comienzo de la temporada.

En declaraciones a la prensa antes del choque del Manchester City con los Spurs, Lijnders explicó cómo Klopp lo convenció para hacer el movimiento.

El entrenador holandés no se opuso al fichaje a pesar de la rivalidad existente, y su antiguo jefe opinó lo mismo. Recordó: «Cuando hablé con Jürgen, me dijo que si no lo aceptaba yo, lo haría él».

La idea de que Klopp fuera el número dos de Guardiola es tan ridícula como aterradora. Fue una forma de decirle a Lijnders que esta era la decisión correcta para él.

El cambio del Manchester City al estilo Liverpool

Desde la llegada de Lijnders, su huella se puede ver tanto en cómo está jugando el City como en el tipo de jugadores que están buscando.

La preferencia por jugadores como Antoine Semenyo y Jeremy Doku en la banda es similar a la de Salah/Mané: delanteros interiores directos y peligrosos. Una desviación de jugadores como Jack Grealish, Bernardo Silva o Phil Foden en la banda.

Liverpool y City siempre estuvieron enfrentados entre sí, tanto en la clasificación como en términos del tipo de fútbol que querían jugar.

Ahora que una pieza clave del Liverpool lucha por el otro lado, podríamos ver cómo se cierra la brecha filosófica. Por eso Guardiola quería a Lijnders desde el principio.

Ninguno de los dos equipos está donde quiere estar esta temporada, pero ambos han reclutado talentos jóvenes y emocionantes que deberían jugar al más alto nivel durante los próximos años.

¿Cuántos goles acabará marcando Hugo Ekitike esta temporada?

Seguramente va más allá de los 20.

Con un poco de suerte, escribirán el próximo capítulo de la mejor rivalidad de la Premier League de la era moderna.