El todoterreno australiano Cameron Green se convirtió en el fichaje extranjero más caro en la historia de la Premier League india cuando fue comprado por 25,2 millones de rupias (2,1 millones de libras esterlinas) por Kolkata Knight Riders en la subasta de 2026.

La oferta exitosa, que siguió a una guerra de ofertas con Rajasthan Royals y Chennai Super Kings, superó los 24,75 cr (£ 2,3 millones según los tipos de cambio en ese momento) que KKR pagó por el lanzador rápido australiano Mitchell Starc en la subasta de 2024.

Green es el tercer jugador más caro en la historia de la IPL.

El portero indio Rishabh Pant estableció el récord en la subasta de 2025, uniéndose a Lucknow Super Giants por 27 cr (£ 2,54 millones), después de que el bateador indio Shreyas Iyer fuera contratado por Punjab Kings por 26,75 cr (£ 2,51 millones) ese mismo día.

Green, de 26 años, ha jugado para Mumbai Indians y Royal Challengers Bengaluru en la IPL, anotando 707 carreras con una tasa de strike superior a 150 y tomando 16 wickets en 29 juegos.

Aunque fue vendido en la categoría de bateadores con límites salariales, Green dijo que estará disponible como un jugador todoterreno y atribuyó la inclusión en la lista a un «error» de su gerencia.

Green ha tenido problemas con lesiones en la espalda a lo largo de su carrera y se perdió la IPL 2025 después de una cirugía.

Regresó a la acción como bateador especialista en junio, pero Australia lo está utilizando como todoterreno en la serie Ashes en curso contra Inglaterra.

La subasta de la IPL está en curso, con 18 jugadores de Inglaterra en la lista larga.

El abridor Ben Duckett hará su debut en la IPL después de ser adquirido por Delhi Capitals por 2 cr (£ 167,000), pero Liam Livingstone, Gus Atkinson, Jonny Bairstow y Jamie Smith no fueron vendidos.