Pep Guardiola dice que el Manchester City «debe estar preparado» para planificar su salida y eventual sucesor.

Se entiende que el City ha iniciado el proceso de identificación de candidatos para reemplazar al español en medio de la incertidumbre sobre si permanecerá en el club la próxima temporada.

Mientras tanto, el técnico del Chelsea, Enzo Maresca, quien anteriormente fue asistente de Guardiola en el City, ha dicho que los informes que lo describen como un posible sucesor del español son «100% especulación».

En noviembre de 2024, Guardiola firmó un nuevo contrato que se extenderá hasta finales de 2026-27.

Al preguntársele si cumplirá su contrato, el jugador de 54 años respondió: «En los últimos tres o cuatro años, en un momento determinado, me han hecho esta pregunta. Tarde o temprano, a los 75 o 76, dejaré el Manchester City . Entiendo esa pregunta, pero tengo 18 meses y estoy encantado.

Estaba muy emocionado con el desarrollo del equipo, eso es todo lo que puedo decir. Esta pregunta me la hacen todas las temporadas, y estoy bien. El club y yo estamos muy conectados, y la decisión que tomemos, la que tenga que tomar, sucederá.

Presionado sobre si estará en el City la próxima temporada, Guardiola añadió: «Ya respondí a esa pregunta antes. Estoy aquí. Lo que va a pasar, quién sabe, pero si tengo 10 años de contrato o seis meses, el fútbol cambia mucho».

El City, que está a dos puntos del líder de la Premier League , el Arsenal , recibirá al West Ham el sábado (inicio a las 15:00 GMT).

Guardiola se ha consolidado como una de las figuras más veneradas en la historia del City, ganando una gran cantidad de trofeos importantes desde que fue nombrado entrenador en 2016, incluidos seis títulos de la Premier League y la Liga de Campeones 2022-23.

Cuando se le preguntó si hubo conversaciones sobre dejar el club antes de que terminara su contrato, el exentrenador del Barcelona y del Bayern de Múnich dijo: «No hay conversaciones, punto final. No hay conversaciones. No estaré aquí eternamente, pero ya he dicho antes que no estaré aquí para siempre».

Ninguno de nosotros estará para siempre en este mundo, pero no hay discusión. Lo que tenga que pasar, pasará, y el club tiene que estar preparado para todo: los jugadores y los directores ejecutivos, excepto los dueños.

«Ellos están aquí a menos que vendan el club, lo cual no creo que suceda.

«El resto, el club tiene que estar preparado pero ese tema no está sobre la mesa ahora mismo».