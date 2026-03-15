El viernes por la tarde hay cuatro partidos que considerar, algunos enfrentamientos directos más entre Alemania e Inglaterra, y podría comenzar la búsqueda de opciones para la defensa central y el lateral derecho. Esos son algunos de los aspectos que seguiremos de cerca este fin de semana en nuestra guía de programación:

Viernes

Borussia Mönchengladbach vs. St. Pauli – 15:30 en ESPN Select: Joe Scally y el Borussia Mönchengladbach recibirán al St. Pauli el viernes por la tarde, con Gio Reyna presumiblemente observando desde la banca una vez más. Scally ha sido titular en tres partidos consecutivos con el Gladbach, que cayó ante el Bayern de Múnich por 4-1 el fin de semana pasado. Mientras tanto, James Sands y el St. Pauli empataron con el Eintracht Frankfurt el fin de semana pasado. Sands tuvo que abandonar el partido al final del encuentro debido a una lesión en el tobillo que, según se informa, requerirá cirugía y lo dejará fuera por el resto de la temporada. Gio Reyna aparentemente no está lesionado en este momento, pero no ha jugado en los dos últimos partidos, aunque ha estado disponible en el banquillo.

Olympique de Marsella vs. Auxerre – 15:45 en beIN Sports: Tim Weah y el Marsella han ganado dos partidos seguidos, ascendiendo al tercer puesto de la Ligue 1. Weah ha jugado mucho como lateral derecho y carrilero derecho esta temporada, por lo que es posible que se le considere como sustituto de Sergino Dest si este no puede regresar a tiempo para el Mundial.

Torino vs. Parma – 15:45 en Paramount+: Benja Cremaschi debutó como titular en la Serie A con el Parma el fin de semana pasado, cuando el equipo empató sin goles contra la Fiorentina. Este fin de semana, el Parma visitará al Torino, equipo que ocupa el decimoquinto lugar y se encuentra a cuatro puntos de distancia en la clasificación de la Serie A.

Deportivo Alavés vs Villarreal – 16:00 en ESPN Select: Alex Freeman no ha salido del banquillo en los últimos tres partidos del Villarreal, pero podría ser otra opción para el lateral derecho si la lesión de Sergino Dest se prolonga hasta el verano. Será un jugador a tener en cuenta durante el resto de la temporada 2025-26.

Sábado

Coventry City vs Southampton – 8:30 a. m. en Paramount+: La racha de tres partidos consecutivos marcando de Haji Wright se rompió el miércoles, ya que permaneció en el banquillo sin jugar en la victoria del Coventry City por 3-0 sobre el Preston. El Coventry acumula seis victorias consecutivas, que comenzaron con un triunfo por 3-1 sobre el Middlesbrough, segundo clasificado, en el que Wright anotó un hat-trick, y lidera la lucha por el título con ocho puntos de ventaja a falta de nueve partidos.

Middlesbrough vs. Bristol City – 8:30 a. m. en CBSSN: Aiden Morris y el Middlesbrough cedieron dos puntos a mitad de semana al caer derrotados en casa ante el Charlton Athletic, decimoséptimo clasificado. El equipo se mantiene en la segunda posición, un punto por delante del Millwall en la lucha por el ascenso directo, y ahora recibirá al Bristol City, duodécimo clasificado.

Inter de Milán vs. Atalanta – 10a en Paramount+: Yunus Musah fue titular por primera vez en dos meses el fin de semana pasado, pero fue sustituido en el descanso con el Atalanta perdiendo por un gol. Su equipo logró empatar el partido, pero las cosas empeoraron considerablemente a mitad de semana, cuando sufrieron una humillante derrota en casa por 6-1 ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones. Musah entró al campo en los últimos 35 minutos con su equipo ya perdiendo 4-0. Musah recibió una tarjeta amarilla y estará suspendido para el partido de vuelta en Múnich.

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich – 10:30 a. m. en ESPN Select: Malik Tillman y el Bayer Leverkusen tendrán su oportunidad este fin de semana contra el Bayern Múnich, que recibe al líder de la liga. Tillman ha visto reducidos sus minutos de juego últimamente, ya que ha entrado como suplente en los dos últimos partidos de liga, así como en el empate 1-1 entre semana contra el Arsenal.

Borussia Dortmund vs. Augsburgo – 10:30 a. m. en ESPN Select: Al parecer, Noahkai Banks está rechazando la convocatoria de la selección estadounidense, por lo que podría desaparecer de la guía de transmisión próximamente. Según los informes, Banks rechazó la convocatoria de marzo, ya que prefiere mantener abiertas sus opciones con Alemania. Esto implica que Banks también queda descartado para el Mundial de este verano, dado que parece improbable que cambie de opinión en los próximos meses. Quizás los rumores sean erróneos, pero parece que habrá una opción menos para cubrir el puesto de central junto a Chris Richards para el Mundial. De todos modos, es probable que Banks vuelva a ser titular este fin de semana, cuando el Augsburgo visite al Borussia Dortmund, segundo clasificado.

Hoffenheim vs Wolfsburg – 10:30 a. m. en ESPN Select: Cole Campbell fue suplente sin jugar el fin de semana pasado cuando el Hoffenheim derrotó al Heidenheim por 4-2. Este fin de semana, su equipo recibirá al Wolfsburg, que cayó ante el Hamburgo el fin de semana pasado por 2-1, quedando a cuatro puntos de la salvación. Kevin Paredes no ha estado disponible para el Wolfsburg las últimas dos semanas.

Burnley vs. Bournemouth – 11:00 a. m. en USA Network: Tyler Adams y el Bournemouth han empatado tres partidos consecutivos desde que Adams regresó de su lesión. Adams ha sido titular en los tres encuentros y solo ha encajado un gol, pero también (obviamente) solo han marcado uno. El Bournemouth se encuentra en la novena posición cuando visita al Burnley, que ocupa el puesto 19 y está a nueve puntos de la zona de descenso.

Atlético de Madrid vs. Getafe – 11:15 a. m. en ESPN Deportes y ESPN Select: Johnny Cardoso fue titular a mitad de semana y disputó los 90 minutos completos en la victoria del Atlético de Madrid por 5-2 sobre el Tottenham en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Cardoso entró como suplente el fin de semana pasado en la victoria del equipo por 3-2 sobre la Real Sociedad y podría volver a entrar desde el banquillo este fin de semana como parte de la rotación cuando su equipo reciba al Getafe, que ocupa el noveno lugar.

Hamburgo vs. Colonia – 13:30 en ESPN Select: Damion Downs ha participado en tres partidos consecutivos, incluyendo 13 minutos saliendo desde el banquillo el fin de semana pasado con el Hamburgo, que recibe a Kristoffer Lund y al Colonia el sábado. Lund volvió a ser titular con el Colonia el fin de semana pasado, cuando cayeron 2-1 ante el Dortmund. El Colonia solo ha conseguido un punto en sus últimos cinco partidos y ha caído al decimocuarto puesto de la Bundesliga.

PSV vs NEC – 13:45 en ESPN Select: Como ya se ha mencionado varias veces, Sergino Dest se lesionó el fin de semana pasado y se espera que esté de baja durante un tiempo prolongado, aunque ha prometido regresar antes de que termine la temporada con el PSV. Mientras Dest está de baja, Ricardo Pepi ha regresado y marcó un gol el fin de semana pasado en la victoria del PSV por 2-1 sobre el AZ Alkmar.

Atlanta United vs Philadelphia Union – 15:15 en Fox: Hay dos partidos de la MLS que se transmitirán por televisión abierta el sábado por la tarde, pero no creo que el primero muestre a ningún aspirante a la selección estadounidense, con la posible excepción de Cavan Sullivan, quien sería una opción para 2030 si te gusta mirar hacia el futuro.

Udinese vs Juventus – 15:45 en Paramount+: Weston McKennie y la Juventus rompieron una racha de cuatro partidos sin ganar el fin de semana pasado, derrotando al Pisa por 4-0. La Juventus había caído al sexto lugar durante su mala racha y está a un punto de la Roma y el Como por el cuarto puesto y la clasificación para la Champions League. Sorprendentemente, a pesar de los rumores a principios de año que lo señalaban nuevamente fuera del equipo, McKennie ha participado en todos los partidos menos uno, en todas las competiciones esta temporada. McKennie y la Juve visitarán al Udinese, undécimo clasificado, este fin de semana.

Columbus Crew vs Nashville SC – 18:15 en FS1: A diferencia del primer partido, el segundo encuentro de la MLS del día, transmitido por la cadena, cuenta con un par de posibles candidatos para la selección estadounidense, ya que Max Arfsten y Patrick Schulte, junto con el Columbus Crew, reciben al Nashville.

Domingo

Crystal Palace vs. Leeds United – 10a en Peacock: Chris Richards y Brenden Aaronson se enfrentarán este fin de semana en la Premier League, cuando el Crystal Palace reciba al Leeds United el domingo por la mañana. Ambos equipos se encuentran en la parte baja de la tabla: Aaronson y el Leeds están a solo tres puntos de la zona de descenso, mientras que Richards y el Palace han ganado tres de sus últimos cinco partidos, pero aún se encuentran en la decimotercera posición.

Nottingham Forest vs Fulham – 10a en Peacock: Antonee Robinson y el Fulham visitarán al Nottingham Forest, equipo que lucha por no descender, el domingo. Tras cuatro partidos de liga consecutivos en los que no jugó, Robinson fue titular en la derrota del Fulham ante el West Ham por 1-0.

Le Havre vs. Olympique de Lyon – 12:15 p. m. en beIN Sports: Tanner Tessmann y el Lyon empataron 1-1 con el Paris FC el fin de semana pasado. El Lyon lleva tres partidos sin ganar y ahora comparte el tercer puesto con el Marsella, ya que ambos equipos tienen 46 puntos a falta de nueve partidos.

Metz vs. Toulouse – 12:15 p. m. en beIN Sports: Un poco más abajo en la tabla de la Ligue 1, Mark McKenzie y el Toulouse se encuentran en el duodécimo lugar tras perder nuevamente el fin de semana pasado por 1-0 ante el Marsella. Otra posible opción para la defensa central de la selección estadounidense este verano, McKenzie ha sido titular en casi todos los partidos de esta temporada para un club que se encuentra entre los cuatro primeros en número de goles recibidos en lo que va del año.

Lazio vs. AC Milan – 15:45 en Paramount+: Christian Pulisic y el AC Milan mantuvieron vivas sus esperanzas de playoffs el fin de semana pasado con una victoria por 1-0 sobre el Inter de Milán, acercándose a siete puntos del líder de la liga. El Milan necesitará una racha positiva en los últimos diez partidos de la temporada, comenzando con su encuentro contra la Lazio el domingo.