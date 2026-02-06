Mohamed Salah tiene contrato con el Liverpool hasta 2027, pero cada vez está más claro que necesitarán traspasarlo este verano.

No se puede negar que, cuando llegue el momento de su salida, el egipcio pasará a la historia como uno de los mejores jugadores de la historia del club.

Sin embargo, llega un momento en la carrera de cada jugador, sin importar lo increíble que sea, en que es hora de seguir adelante o colgar las botas.

Ahora con 33 años, a Salah aún le quedan algunos buenos años de carrera como jugador, pero ya no tiene sentido que esté en el Liverpool .

El Liverpool debería vender a Mohamed Salah a la Saudi Pro League

En diciembre de 2025, Salah atacó al club y pareció cuestionar a Arne Slot en una entrevista posterior al partido tras el empate 3-3 con Leeds United.

El extremo había estado en el banquillo durante varios partidos consecutivos de la Premier League y claramente no estaba contento.

Lo que siguió fue una especie de circo mediático sobre el futuro del ícono del Liverpool.

El sentimiento de los fanáticos en ese momento parecía ser que querían que Salah se quedara en el club y que Slot se fuera.

Es fácil ver por qué fue así, dada lo crucial que había sido su delantero estrella para los Rojos desde su llegada procedente de la AS Roma.

Salah se salió con la suya y, tras marcharse para competir en la Copa Africana de Naciones, inmediatamente fue puesto de nuevo en el once inicial contra el Marsella a su regreso .

Ha sido nombrado titular en todos los partidos desde entonces, pero cada vez es más evidente que ha perdido parte de su chispa.

Los fanáticos del Liverpool están preocupados por el ritmo de Salah , mientras que su rendimiento general ha disminuido, anotando solo un gol desde que partió para cumplir con su selección internacional.

Las grietas comenzaban a aparecer incluso antes de su estallido en Leeds, por eso Slot lo dejó fuera.

Pero ahora el Liverpool tiene una oportunidad de oro para sacar provecho del jugador, que gana 400.000 libras por semana.

La mayoría de los clubes de Europa simplemente no pueden permitirse pagar ese tipo de salarios, pero una vez más se informó esta semana que Salah tiene interés en la Saudi Pro League .

El Liverpool tendrá dificultades para evolucionar con Mohamed Salah

Si bien perder a un jugador tan sensacional anteriormente será triste para los fanáticos, es obvio que el Liverpool tendrá dificultades para construir durante los próximos cinco o diez años mientras él todavía esté en el club y tenga que jugar semana tras semana; de lo contrario, se quejará.

Alexander Isak, Florian Wirtz y Hugo Ektike son el futuro del ataque de los Reds, pero intentar encajar a dicho trío y a Salah en el mismo once no funciona.

En cambio, lo que Slot necesita hacer es dejar atrás al extremo y cambiar su sistema.

El Liverpool ya cuenta con laterales rápidos, por lo que cambiar a una defensa de tres/cinco tiene mucho sentido.

Isak y Ektike podrían entonces empezar juntos en ataque, con Wirtz jugando justo detrás del trío, como se esperaba que hiciera cuando fichó por primera vez.

Por el momento, la presencia de Salah impide que eso suceda, y cuando el fichaje récord del Liverpool estuvo en forma, fue desplazado hacia la banda izquierda.

Sí, Isak no ha estado increíble hasta ahora, pero una vez que recupere su forma física completa, demostrará una vez más, si juega en la posición correcta, que es un delantero de primer nivel de la Premier League.

Eso significa que Salah ya no será necesario, pero teniendo en cuenta su rendimiento en declive, cómo su presencia limita la línea del frente y el interés constante de Arabia Saudita, sería mejor para todas las partes si se fuera este verano.