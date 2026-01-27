Hansi Flick ha vuelto a mandar un contundente mensaje a Marc Casado y ha dejado claro que no quiere que abandone el Barcelona en la ventana de fichajes de enero.

El nombre de Casado ha estado apareciendo en los rumores a medida que nos acercamos al cierre de la ventana, y se cree que el Atlético de Madrid y el Galatasaray están interesados.

Flick ya ha visto a Dro Fernández pedir abandonar el club este invierno y no quiere ver más salidas.

«Para mí, no tenemos elección en cuanto a que alguien deje el club», dijo Flick a los periodistas después de la victoria sobre el Real Oviedo.

Necesitamos a todos. Puedo decir que Casado es un auténtico profesional, lo da todo en los entrenamientos y hoy se merecía ser titular. Trabajó bien en el partido y aprecio lo que vi de él.

Casado fue titular de forma poco habitual contra el Real Oviedo y podría ver más minutos contra el FC Copenhague en la Liga de Campeones, con Pedri de baja por lesión y Frenkie de Jong sancionado .