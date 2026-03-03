El lateral derecho del Brentford, Aaron Hickey, se perderá los amistosos de preparación para el Mundial de Escocia contra Japón y Costa de Marfil, ya que las lesiones siguen afectando a varios jugadores clave del equipo de Steve Clarke.

El club de la Premier League ha revelado que espera que el jugador de 23 años, que se retiró en el descanso contra Brighton and Hove Albion el 21 de febrero por un problema en el tendón de la corva, «regrese después del receso internacional de marzo».

Mientras tanto, Bournemouth aún no ha revelado una fecha de regreso para el extremo Ben Gannon-Doak, quien se ha perdido la mayor parte de la temporada de la liga debido a una lesión en el tendón de la corva que el joven de 20 años sufrió en la victoria por 4-2 sobre Dinamarca en noviembre.