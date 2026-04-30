Akil Howson se convertirá en el primer árbitro negro en participar en una final de la FA Cup cuando el Chelsea se enfrente al Manchester City el próximo mes.

El técnico de 35 años ha sido designado árbitro asistente para el partido que se disputará en Wembley el 16 de mayo.

Darren England arbitrará el evento principal por primera vez, tras haber sido cuarto árbitro en la final de 2025 y árbitro asistente en la final de 2015.

Tim Wood es el segundo asistente y Sam Barrott ha sido elegido como cuarto árbitro.

Peter Bankes, con la ayuda de Nick Hopton, se encargará del arbitraje mediante vídeo (VAR).

Howson, procedente de la Asociación de Fútbol de Leicestershire y Rutland, ha formado parte del Grupo Selecto 1 de la Premier League durante las últimas tres temporadas.

La Asociación de Oficiales Profesionales de Partidos (PGMO, por sus siglas en inglés) está realizando esfuerzos para diversificar la trayectoria profesional del arbitraje.

Farai Hallam, Ruebyn Ricardo y Sam Allison ahora arbitran en las dos divisiones superiores del arbitraje masculino.

Paul Howard ha superado un programa de formación intensivo para poder ejercer regularmente como árbitro de vídeo (VAR) en la Premier League.

Para el árbitro England, esto supondrá un hito importante en su rehabilitación tras el error cometido durante el partido del Tottenham contra el Liverpool en septiembre de 2023.

En su papel de árbitro de vídeo (VAR), Inglaterra interpretó erróneamente la decisión tomada en el terreno de juego, lo que provocó que un gol de Luis Díaz fuera anulado incorrectamente por fuera de juego.

El árbitro del Sheffield & Hallamshire no dirigió ningún partido de la Premier League durante casi tres meses después del error, antes de reincorporarse gradualmente a sus funciones en la máxima categoría.

El técnico de 40 años, que fue incluido en la lista de árbitros internacionales de la FIFA en 2022, tendrá ahora la oportunidad de dirigir el partido más importante del calendario del fútbol inglés.