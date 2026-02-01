Otro partido, otra actuación de élite del Liverpool por parte de Florian Wirtz.

Contra Newcastle hubo actuaciones excelentes en todo el campo, pero Hugo Ekitike y Wirtz volvieron a destacar .

Bueno, ellos y Ibrahima Konate , que ya había registrado una excelente actuación antes de marcar un gol en el tiempo de descuento para ponerle un broche de oro a la victoria del Liverpool.

Después de un par de semanas difíciles, fue fantástico verlo de nuevo en el corazón de la defensa.

El Livepool marcó cuatro goles brillantes contra el Newcastle, pero ¿cuál fue tu favorito?

En su entrevista posterior al partido, reveló algo que Wirtz dijo antes del inicio de la temporada, algo que podría convertirse en realidad, a juzgar por la forma reciente.

La promesa de Florian Wirtz a Ibrahima Konate al llegar al Liverpool

Puede que no haya sido perfecto desde el principio, pero Wirtz realmente ha demostrado su valía con la camiseta del Liverpool.

Pero mucho antes de que llegara ese buen momento, el alemán ya sabía que le iba a ir bien.

Así lo declaró Konate a TNT Sports : «Estoy muy feliz por él. Acaba de demostrarle al mundo su calidad y, para mí, aún no ha alcanzado su máximo potencial; llegará muy pronto».

“[Hablando con Wirtz] Sé lo que dijiste en la pretemporada, cuántos goles y asistencias harás… No puedo decirlo, pero si lo consigue, será una locura…”

Se puede ver por su forma de jugar que a Wirtz no le falta confianza.

¿Pero qué tipo de número debe haber predicho para que su compañero de equipo lo considere una locura?

Sea cual sea el objetivo, se acercará si sigue mostrando este peligro en el último tercio del campo. Tras las hazañas del sábado por la noche, el Liverpool ya acumula diez participaciones en goles.

Una actuación especial de Ibrahima Konate

Tan solo diez días después del fallecimiento de su padre, Konate regresó a Liverpool y volvió directamente al once inicial.

No sólo volvió a su nivel habitual, sino que lo superó.

El Newcastle no estaba teniendo ninguna alegría con el francés, y su gol en el último momento fue más que merecido.

¿Qué puesto ocupa Ibrahima Konate entre los mejores centrales de la Premier League del Liverpool?

Estuvo COLOSAL contra el Newcastle

Las escenas que siguieron fueron emotivas, con todos sus compañeros del Liverpool corriendo a celebrar. Alisson recorrió todo el campo para hacerlo.

Konate declaró a TNT que regresó tan pronto debido a las lesiones que han afectado al equipo recientemente. Esa es la mentalidad que encantará a los aficionados.