Olvídense de las 48 horas, Enzo Maresca había dejado claro su punto menos de 48 minutos después del pitido final el sábado luego de la victoria del Chelsea por 2-0 sobre el Everton .

Fue un mensaje un tanto críptico, pero totalmente deliberado.

Para ponerlo en contexto, cuando Maresca entró a la sala de prensa para llevar a cabo la última etapa de sus tareas con los medios posteriores al partido, ya había hablado frente a las cámaras de televisión (incluido Match of the Day) y con los reporteros de radio (incluido 5Live).

Sus entrevistas, según dicen mis colegas, consistían principalmente en respuestas cortas. En aquel momento, la sensación entre ellos era que Maresca no estaba de humor para hablar.

Pero luego vinieron las palabras en la conferencia de prensa que ocuparon todos los titulares.

Maresca dijo: «Desde que me uní al club, las últimas 48 horas han sido las peores porque mucha gente no nos apoyó».

Lo interesante es que el entrenador del Chelsea no fue presionado para hacer esa declaración. La soltó mientras respondía a otra pregunta completamente ajena. Obviamente, era algo que quería que se hiciera.

Pero ¿a quién se refería cuando dijo «mucha gente»? Aclaró que no eran los aficionados, y aunque no negó que fueran los medios de comunicación, la sensación es que ellos tampoco eran los destinatarios de su decepción.

Entonces, ¿qué ha sucedido internamente en el Chelsea en las últimas 48 horas que ha impulsado a Maresca a hablar? ¿Y cómo recibirán su mensaje aquellos a quienes pretendía llegar?

La noticia debería haber sido una victoria importante del Chelsea. Pero Maresca eligió un titular diferente.