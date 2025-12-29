Después de posiblemente el mejor año en la historia del club, Crystal Palace comenzará 2026 fuera de forma y rodeado de un aire de incertidumbre.

El entrenador Oliver Glasner ha conseguido triunfos históricos en la FA Cup y la Community Shield, la primera gran campaña europea del club y un récord de puntos en la Premier League, todo desde su nombramiento en febrero de 2024.

Pero su equipo terminó 2025 con una tercera derrota consecutiva en la Premier League después de perder 1-0 ante el Tottenham en Selhurst Park , igualando su racha perdedora más larga en la liga con Glasner.

Glasner y sus jugadores se han mostrado reacios a atribuir su caída en la forma a un calendario agotador, a pesar de jugar ocho partidos en diciembre mientras intentan equilibrar las ambiciones nacionales y continentales.

Pero, después de criticar abiertamente la falta de actividad del club durante el verano, al finalizar el partido Glasner no tuvo reparos en expresar su deseo de que el club sume refuerzos en enero.

Habrá un incentivo adicional para que la junta lo haga, ya que Glasner está considerando si permanecer en el club cuando su contrato expire al final de la temporada.

«Necesitamos el apoyo», dijo Glasner, cuyo equipo no ha ganado en cinco partidos en todas las competiciones.

«Sabemos que nos faltan algunos jugadores que siempre participan en nuestros objetivos: Daniel Muñoz, Ismaila Sarr, Daichi Kamada», dijo a BBC Sport.

Mirando hacia 2025, agregó: «Creo que fue, por lejos, la mejor temporada en la historia del Crystal Palace .

Parece que estamos cerca de estar presentes constantemente en estas zonas. Nos faltan pequeños detalles que son importantes para mantenernos donde estamos.