Después de posiblemente el mejor año en la historia del club, Crystal Palace comenzará 2026 fuera de forma y rodeado de un aire de incertidumbre.
El entrenador Oliver Glasner ha conseguido triunfos históricos en la FA Cup y la Community Shield, la primera gran campaña europea del club y un récord de puntos en la Premier League, todo desde su nombramiento en febrero de 2024.
Pero su equipo terminó 2025 con una tercera derrota consecutiva en la Premier League después de perder 1-0 ante el Tottenham en Selhurst Park , igualando su racha perdedora más larga en la liga con Glasner.
Glasner y sus jugadores se han mostrado reacios a atribuir su caída en la forma a un calendario agotador, a pesar de jugar ocho partidos en diciembre mientras intentan equilibrar las ambiciones nacionales y continentales.
Pero, después de criticar abiertamente la falta de actividad del club durante el verano, al finalizar el partido Glasner no tuvo reparos en expresar su deseo de que el club sume refuerzos en enero.
Habrá un incentivo adicional para que la junta lo haga, ya que Glasner está considerando si permanecer en el club cuando su contrato expire al final de la temporada.
«Necesitamos el apoyo», dijo Glasner, cuyo equipo no ha ganado en cinco partidos en todas las competiciones.
«Sabemos que nos faltan algunos jugadores que siempre participan en nuestros objetivos: Daniel Muñoz, Ismaila Sarr, Daichi Kamada», dijo a BBC Sport.
Mirando hacia 2025, agregó: «Creo que fue, por lejos, la mejor temporada en la historia del Crystal Palace .
Parece que estamos cerca de estar presentes constantemente en estas zonas. Nos faltan pequeños detalles que son importantes para mantenernos donde estamos.
¿Un mes crucial para Palace?
Las tres derrotas consecutivas del Palace en la liga son tantas como las que sufrió en sus primeros 15 partidos de la campaña.
Al igual que su entrenador, los seguidores del club esperan que haya acción en la próxima ventana de transferencias para evitar que un comienzo positivo de la temporada se esfume.
Pero también temerán repercusiones más amplias si la junta no respalda suficientemente a Glasner.
Glasner, con contrato hasta junio de 2026, aún no ha comprometido su futuro a largo plazo y querrá ver que la ambición del club coincida con la suya después de un verano frustrante.
El exentrenador del Crystal Palace , Alan Pardew, declaró en Sky Sports: «El entrenador está en esa situación. Obviamente, está insinuando que quiere más jugadores, pero su contrato vence en verano y probablemente él sea más importante que cualquier otra cosa para retenerlo en el club».
«Ha hecho un trabajo extraordinario. Si yo fuera la directiva, buscaría ficharlo con uno o dos jugadores».
Hablando sobre el desempeño de Palace, Pardew agregó: «Parecen champán de Navidad, estaban planos.
«No tenían rebote, no tenían chispa. Todo parecía un poco lento, y en eso están ahora mismo».
Las lesiones de los defensores clave Muñoz y Chris Richards, y la marcha del atacante Sarr a la Copa Africana de Naciones, han aumentado la presión sobre un equipo modesto.
Si bien los nuevos fichajes siguen siendo cruciales para Glasner, aún queda por ver si el capitán Marc Guehi aguantará el resto de la temporada después de informar al club que no firmará un nuevo contrato y se marchará el año que viene.
El internacional inglés de 25 años fue objeto de interés por parte del campeón de la Premier League, el Liverpool, en el verano, pero Glasner persuadió a la junta de no aceptar una oferta de 35 millones de libras.
Hablando sobre el futuro de Guehi el domingo, Glasner dijo: «Por supuesto que queremos conservar a todos».
Sami Mokbel, corresponsal senior de fútbol de BBC Sport, dijo: «Tengo entendido que probablemente Guehi se quedará en Palace hasta el final de la temporada, hasta que expire su contrato.
«Tiene muchas opciones en el verano: clubes de Europa, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Atlético de Madrid, Inter de Milán, todos estos clubes han mostrado distintos grados de interés en las últimas semanas.
Al final de la temporada, el Liverpool y el Manchester City volverán a estar en la pelea. Se va, pero espero que esta situación se mantenga hasta el verano, cuando podrá elegir entre varios clubes.
¿Qué le pasa al Palacio?
Glasner naturalmente se centró en las deficiencias del Palace en ataque luego de su inacción ante los Spurs.
Ningún equipo de la Premier League ha tenido un rendimiento inferior a sus goles esperados (xG) en mayor medida que el Crystal Palace en la Premier League esta temporada, anotando solo 21 veces a pesar de un valor xG de 29,4, mientras que el talismán Jean Philippe Mateta ha marcado solo una vez en los últimos ocho partidos de liga.
«Somos el equipo que siempre tiene un rendimiento inferior al esperado a la hora de marcar goles cuando creamos muchos, pero nadie lo hace a propósito. Tenemos que solucionar esto», dijo Glasner.
No es que no generemos ocasiones, simplemente las fallamos ahora mismo. Cuanto más nos acercamos al gol, más nerviosos nos vemos y más decisiones equivocadas tomamos.
Pero los problemas causados por esas deficiencias en el ataque se han visto exacerbados aún más por un pobre récord en la defensa de jugadas a balón parado en los últimos tiempos.
Sorprendentemente, ocho de los últimos nueve goles que ha concedido el Crystal Palace en todas las competiciones han sido a balón parado, incluidos cada uno de los últimos siete.
Por el contrario, el Tottenham lidera la liga en cuanto a rendimiento xG, anotando 9,8 goles más de los que su xG sugeriría que deberían haber marcado.