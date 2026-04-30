Jack Draper ha anunciado su retirada del Abierto de Francia debido a una lesión de rodilla, lo que genera preocupación sobre su estado físico para Wimbledon.

El tenista de 24 años solo ha disputado 10 partidos desde Wimbledon el año pasado y tiene previsto regresar a la competición en Stuttgart a partir del 8 de junio, o en Queen’s la semana siguiente. Su equipo de representantes también espera que pueda realizar un breve periodo de entrenamiento previo.

Pero después de cómo se han desarrollado los últimos meses, hará falta un Draper con aspecto renovado, libre de cintas médicas y mangas de compresión, para tranquilizar a sus numerosos admiradores.

El miércoles, Draper les dijo a sus seguidores de Instagram: “Mi rodilla está mejorando y he empezado a practicar de nuevo, pero lamentablemente me han aconsejado no jugar Roland Garros. Aunque es una pena perderme otro Grand Slam, me han recomendado no precipitarme y volver a jugar partidos a cinco sets en tierra batida”.

Continuó diciendo: “Tras la lesión en el brazo que sufrí el año pasado, he tenido limitaciones en mi entrenamiento, pero al darme el tiempo necesario para recuperarme y fortalecerme, puedo volver a ser el jugador que quiero ser”.

Esta retirada significa que la participación británica en Roland Garros podría limitarse a Cameron Norrie y Katie Boulter, ya que Emma Raducanu no ha jugado desde el 8 de marzo y Sonay Kartal ya está descartada por un problema de espalda.

El equipo de representación de Draper declaró que se había lesionado el tendón de la rodilla en Barcelona hacía poco más de dos semanas, pero se le había visto con una venda en la rodilla derecha en varios partidos desde que regresó en febrero tras una lesión crónica en el codo izquierdo. Es posible que ya existiera una preocupación previa antes de que la lesión de rodilla se agravara contra Tomás Martín Etcheverry, lo que obligó a Draper a retirarse en el tercer set.

Cuando alcanzó el puesto número 4 del ranking mundial justo antes de Wimbledon el año pasado, Draper venía de una racha imparable que incluía su primer título de Masters 1000 en Indian Wells y un subcampeonato en Madrid. Ahora está cayendo en picado en la clasificación a medida que pierde esos puntos, y probablemente se sitúe alrededor del puesto número 110 cuando comience la temporada de hierba.

Sin embargo , debería tener cuidado de no volver demasiado pronto tras su flojo comienzo en el US Open a finales de agosto. Quizás motivado en parte por el contrato multimillonario de equipamiento deportivo que firmó el verano pasado con Vuori, intentó jugar a pesar de los problemas en su codo de saque, pero se vio obligado a retirarse tras una victoria ajustada y no se le vio en la pista durante casi seis meses.

El Abierto de Francia de Raducanu se eleva en el aire.

Mientras tanto, se sabe que Raducanu ha vuelto a entrenar en el Centro Nacional de Tenis, lo que al menos debería darle la oportunidad de jugar el torneo WTA 1000 de Roma la próxima semana.

Emma Raducanu fue derrotada en la segunda ronda del Abierto de Francia del año pasado – Christophe Petit/Shutterstock

Raducanu se ha retirado de tres torneos consecutivos, alegando las secuelas de una infección vírica que sufrió en Rumania a principios de febrero.

Si bien en teoría Raducanu debería tener tiempo suficiente para prepararse para el Abierto de Francia, que comienza el 24 de mayo, solo ha participado en el torneo dos veces. En 2024, cuando su ranking se encontraba estancado en los puestos bajos del puesto 200 tras someterse a una doble cirugía de muñeca, sorprendió a muchos al preferir la preparación en hierba a la perspectiva de viajar a París para la fase previa.

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Raducanu se retira de su tercer torneo consecutivo mientras crece la preocupación por la temporada de tierra batida.