Jannik Sinner alcanzó un hito importante en el Masters de Madrid tras su victoria en semifinales sobre Arthur Fils.

El número 1 del mundo consiguió su victoria número 350 en la ATP a los 24 años y ocho meses, añadiendo otro logro a su creciente colección.

A su edad, la hazaña del italiano quizás no lo sitúe entre los jugadores más jóvenes en alcanzar esa marca, ya que Bjorn Borg, Mats Wilander, John McEnroe, Rafael Nadal y Boris Becker la lograron a una edad mucho más temprana.

Sin embargo, las cifras que respaldan la trayectoria de Sinner subrayan algo igualmente importante: la consistencia. El oriundo de San Candido se ha convertido en el octavo jugador en la era Open en necesitar la menor cantidad de partidos para alcanzar las 350 victorias.

Es una categoría que prioriza la eficiencia sobre la longevidad, y Jannik ha sido increíble en ese aspecto desde el verano de 2023. Su récord de 350-88 lo sitúa en la élite y subraya su increíble progreso.

Sinner está muy cerca de Stan Smith y Boris Becker, y a Ivan Lendl y Rafael Nadal solo les faltan un par de partidos para alcanzar un hito importante.

El gran español tenía un récord de 350-79 cuando logró esta hazaña, lo que demuestra el excelente rendimiento que ha tenido Jannik en los últimos años. Jimmy Connors, Rod Laver y John McEnroe son los únicos jugadores que superan a Nadal en esa lista, lo cual es muy significativo.

La comparación resulta aún más relevante al situarla frente a otras leyendas. El italiano alcanzó este hito en menos partidos que Roger Federer y Novak Djokovic, lo que refleja una eficiencia que ha marcado su ascenso a la cima.

Lo que distingue la trayectoria de Jannik es el equilibrio entre control e intensidad. Su capacidad para mantener un alto nivel a lo largo de la temporada en diferentes superficies, combinando eficiencia y brillantez desde el fondo de la pista, ha contribuido a un sólido porcentaje de victorias hasta el momento.

Jannik Sinner, Miami 2026 © Captura de pantalla de la transmisión © © Captura de pantalla de la transmisión

Las cifras actuales de Sinner sugieren una base que podría sustentar una presencia similar a largo plazo en la cima. Si bien Jannik solo cuenta con un Major por el momento, ha dominado la serie Masters 1000, buscando su quinta corona consecutiva en Madrid.

Con su estado de forma actual y sin Carlos Alcaraz en el cuadro principal, el italiano será el máximo favorito en el próximo Roland Garros, donde aspira a conseguir el Grand Slam de su carrera a los 24 años.

La victoria número 350 de Sinner en el circuito ATP a este ritmo refleja sus logros y anticipa lo que le depara el futuro. La regularidad al más alto nivel se ha convertido en su sello distintivo, y será interesante observar su ritmo cuando alcance las victorias número 400 y 450.