Mikel Arteta dice que el delantero Gabriel Jesus está listo para ser titular contra Crystal Palace en su partido de cuartos de final de la Copa Carabao el martes por la noche.

Jesús regresó a la acción del primer equipo por primera vez en 332 días en la victoria por 3-0 sobre el Club Brugge a principios de este mes después de recuperarse de una lesión del ligamento cruzado anterior que sufrió en enero.

El delantero tuvo un impacto positivo en ese juego y también forzó el gol en propia puerta en el tiempo añadido que permitió al Arsenal obtener tres puntos cruciales sobre los Wolves.

Y ahora, después de más minutos contra el Everton el sábado, Arteta ha dicho que el delantero está listo para jugar un partido desde el principio.

«Sí, lo es», dijo Arteta. «Se nota ahora, no solo en los partidos, sino cada día en los entrenamientos, cuánto lo desea. Se merece una oportunidad pronto».

Jesús ha demostrado una notable agudeza tras haber estado fuera durante la mayor parte del año, pero las actuaciones que ha mostrado no han sorprendido a su entrenador.

Arteta elogió la capacidad del delantero para sacar lo mejor de sus compañeros de equipo y el partido contra los Eagles será la aparición número 100 de Jesús con el Arsenal.

El brasileño anotó cinco goles contra Palace en dos partidos a esta altura el año pasado, con un hat-trick en la misma etapa de la competición de copa, eliminando a las Águilas.

«Bueno, diría que ha sido un viaje realmente intenso», dijo Arteta.

Creo que cuando se unió a nosotros, elevó la confianza, el espíritu y la energía del club y del equipo. Creo que aportó algo muy diferente a lo que ya teníamos, y fue realmente impresionante.

«Y luego tuvo algunas lesiones muy graves que no le han permitido tener la consistencia que necesitamos de un jugador muy importante.

Pero ha vuelto. Creo que su espíritu de lucha lo ha llevado a prepararse siempre de la mejor manera. Es increíble, y el equipo lo tiene todo y tenemos que aprovecharlo.