El Liverpool ha puesto fin a su espera de obtener su primera victoria en la Premier League de 2026 tras su encuentro con el Newcastle United.

Arne Slot ha comentado sobre los problemas de los Rojos en la liga esta temporada, y cuando comenzó el empate del sábado, parecía que sería más de lo mismo.

El Newcastle tuvo mejor desempeño en los primeros intercambios, con Mohamed Salah desperdiciando una oportunidad de poner al equipo local arriba por 1-0.

Las Urracas hicieron pagar al Liverpool y abrieron el marcador por mediación de Anthony Gordon a los 36 minutos.

Sin embargo, Hugo Ekitike tuvo un desempeño destacado y anotó dos goles rápidos para poner el 2-1 antes del medio tiempo.

Joe Cole elogia al trío del Liverpool tras la victoria del Newcastle United

Florian Wirtz continuó con su excelente forma goleadora en Anfield para duplicar la ventaja del Liverpool en la segunda mitad.

Luego, en un momento encantador, Ibrahima Konate puso el 4-1 en el minuto 93.

El ex jugador del Liverpool, Joe Cole, ha elogiado a tres jugadores tras el empate.

Cole estaba cubriendo el juego como comentarista para TNT Sports y, hablando inmediatamente después del partido, se apresuró a destacar a Ekitike, Wirtz y Konate.

Dijo: «Es una victoria enorme. Una actuación fantástica. El Liverpool estuvo excepcional. Ekitike, Konate, Wirtz. Tanta fluidez, que parecía que podían marcar a voluntad».

“Cuando este equipo tiene ritmo se vuelve realmente peligroso”.

Hugo Ekitike y Florian Wirtz se enfrentan a Michael Owen y Steven Gerrard

En las últimas semanas, la colaboración entre Ekitike y Wirtz ha crecido cada vez más.

Después de que el alemán diera la asistencia en el primer gol del Liverpool contra el Newcastle, ahora han combinado seis goles esta temporada.

Esa es la misma cifra que lograron Michael Owen y Steven Gerrard durante la temporada 2002/03, que es el récord actual de mayor combinación de goles de dos jugadores de los Reds de 23 años o menos.

Así, a falta de cuatro meses de temporada, se espera que Ekitike y Wirtz rompan el récord establecido por las ex estrellas del Liverpool.