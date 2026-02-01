José Mourinho ha dicho que su equipo, el Benfica, se enfrentará al «rey» de la Liga de Campeones después de haber recibido una revancha contra el Real Madrid en la ronda eliminatoria de los playoffs.

El equipo portugués venció al 15 veces campeón de Europa el miércoles, con un sorprendente cabezazo del portero Antoliy Trubin en el minuto 98 que dio la clasificación al Benfica.

A pesar de ir ganando 3-2 antes del gol del final, el equipo de Mourinho habría sido eliminado por diferencia de goles si no hubiera sido por la intervención de Trubin.

La derrota hizo que el Real Madrid pasara del tercero al noveno lugar en la tabla de la fase de liga, lo que le obligó a pasar a la ronda eliminatoria adicional tras haber quedado fuera de los ocho primeros.

«Sólo teníamos dos posibilidades, Real o Inter», dijo Mourinho sobre el empate del Benfica.

«Tenemos al rey. El otro día, cuando un jugador del Real Madrid me ofreció su camiseta después del partido, les mostré en broma a mis compañeros el símbolo que llevaban en el brazo. Hay 15 [títulos]…»

«Ellos son el rey. Con todo lo que eso significa. No es solo historia.

«Vamos a jugar contra, seguramente, el mayor aspirante a ganar la competición.

«Pero tenemos tres partidos antes, Tondela , Santa Clara y Alverca , y es en eso en lo que tenemos que centrarnos».

El Benfica se encuentra actualmente tercero en la Liga Portugal, a 10 puntos del líder, el Porto. Recibirá al Real Madrid en la ida el 17 de febrero y viajará para la vuelta ocho días después.