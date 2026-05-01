El Brighton tendrá que tomar decisiones importantes sobre qué jugadores dejará marchar a «clubes más grandes» este verano, según afirma el exdelantero del Chelsea , Chris Sutton, mientras el Albion se prepara para una posible participación en competiciones europeas la próxima temporada.

«Creo que, visto desde fuera, el Brighton es un club al que los clubes supuestamente ‘más grandes’ pueden venir y robarles a sus jugadores», declaró Sutton al podcast Albion Unlimited de BBC Radio Sussex.

«Son, en esencia, un club vendedor. No es lo que quieren los aficionados del Brighton, pero creo que entienden el modelo.»

«La preocupación desde fuera es cuánto tiempo podrá seguir jugando Danny Welbeck. Porque ha tenido una temporada fenomenal, así que no creo que, por su bien, los aficionados del Brighton quieran que vaya al Mundial. Querrán que descanse, se recupere y se relaje.»

«Pero supongo que siempre hay decisiones que tomar al final de cada temporada, en cuanto a los clubes más grandes que buscan jugadores y a quién está dispuesto a dejar marchar el Brighton por una determinada cantidad.»

El equipo de Fabian Hurzeler ocupa actualmente un puesto de clasificación para la Europa League, al estar sexto en la Premier League, y Sutton cree que el conjunto de la costa sur necesitará más jugadores si quiere competir en todas las competiciones la próxima temporada.

«Creo que Newcastle es un buen ejemplo», dijo Sutton.

«Son una plantilla que no ha sabido desenvolverse en la Liga de Campeones [esta temporada] y esa sería la preocupación.»

Pero si eres seguidor del Brighton, ese es el sueño, ¿verdad? Jugar la Champions League es lo que quieres. Siempre está esa preocupación en la mente del aficionado: «¿Es la plantilla lo suficientemente grande y fuerte como para competir en Europa?».

«La gente habla de la cantidad de partidos con los que los jugadores ya tienen que lidiar, y lo entiendo, pero como aficionado quieres participar y vivir esos viajes por Europa con tu familia y los recuerdos.»