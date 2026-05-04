Barbora Krejcikova, ausente desde febrero, entrena en Roma para su regreso a la WTA. La checa aspira a participar en su primer torneo sobre tierra batida en un año tras una lesión en el muslo izquierdo.

El esperado regreso de Barbora Krejcikova al circuito WTA se acerca rápidamente. Ausente del circuito desde febrero, la checa se encuentra entrenando en Roma, donde dará comienzo el torneo anual WTA 1000 en la capital italiana.

La número 52 del mundo se retiró antes de su partido de segunda ronda contra Amanda Anisimova en Dubái el 16 de febrero debido a una lesión en el muslo izquierdo, y desde entonces no ha vuelto a pisar una pista profesional.

Primer torneo sobre tierra batida para Krejcikova en 2026.

Con tan solo cuatro torneos disputados esta temporada (incluida la United Cup), la doble ganadora de Grand Slam debería, por lo tanto, participar en su primer evento sobre tierra batida desde Roland Garros el año pasado, donde perdió en segunda ronda contra Veronika Kudermetova.

El año pasado, Krejcikova, de 30 años, ya había visto interrumpido el inicio de su temporada por lesiones, y no comenzó su campaña hasta mayo debido a un dolor de espalda que sufrió en las Finales de la WTA de 2024.