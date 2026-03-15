El Arsenal podría comprender la situación si no existiera tanta animosidad entre los clubes en esta lucha por el título. Se les vio algo cansados ​​contra el Bayer Leverkusen, pero eso es quizás inevitable cuando se sigue compitiendo en todas las competiciones.

La próxima semana se llevará esto al extremo, ya que la final de la Copa Carabao decidirá el primer trofeo de la temporada.

Si bien hasta ahora gran parte de la atención se ha centrado en el posible efecto psicológico del resultado de ese partido en Wembley, la preparación para el mismo puede ser igual de importante.

Por supuesto, habrá partidos más importantes, pero esta bien podría convertirse en la semana más importante de la temporada. Hay muchísima tensión, en muchos sentidos diferentes.

El sábado, ambos rivales por el título jugarán consecutivamente en una doble jornada que podría cambiar el rumbo de la lucha por el campeonato una vez más.

El City de Guardiola tiene un difícil partido de vuelta por delante (PA Wire).

El Arsenal recibe a un Everton complicado, que se desenvuelve bien fuera de casa. El City visita a un West Ham United resurgente y muy respetable.

En la mayoría de las últimas campañas, estos encuentros se habrían considerado partidos perfectamente ganables que los aspirantes al título deberían superar sin dificultad.

Esta temporada no. No en este ambiente tan asfixiante. Como ya se ha comentado en estas páginas, ha habido muy pocas victorias cómodas en la Premier League. Solo seis partidos se han decidido por cuatro o más goles. Eso significa que muchos otros encuentros han sido auténticas batallas.

Los partidos del sábado bien podrían ser similares, justo en el peor momento para ambos equipos.

Tras cuatro partidos ajustados y tensos seguidos, al Arsenal le vendría de maravilla una de esas victorias en casa en las que marcan pronto y mantienen al rival a raya. Como, por ejemplo, la reciente victoria por 3-0 contra el Sunderland. Eso sí, el Everton no lo ha permitido esta temporada.

Si el Arsenal logra clasificarse, la presión recaerá inmediatamente sobre el City para mantener el ritmo. El West Ham, por supuesto, limitará los espacios en todo el campo, independientemente de lo que suceda en el partido contra el Arsenal.

El Arsenal logró un empate tras una polémica decisión arbitral en Leverkusen (AFP/Getty).

Es muy probable que estos puntos sean difíciles de conseguir.

Después de eso, vienen dos partidos realmente exigentes en la Liga de Campeones.

El Bayer Leverkusen demostró en el partido de ida contra el Arsenal que es un equipo sólido en defensa y tácticamente inteligente.

Eso podría dar pie a un partido de vuelta intenso y muy disputado, totalmente opuesto al estilo de juego del City. Porque, pase lo que pase, el equipo de Guardiola afrontará la vuelta con la necesidad de protagonizar una remontada épica. Necesitan una de las mayores remontadas de la historia de la Champions League, cuya magnitud es aún mayor al tratarse del Real Madrid.

Hay otro giro en esa dinámica. Obviamente, el Arsenal se encuentra en una situación más favorable y tiene buenas posibilidades de llegar a cuartos de final, pero esto ocurre en una temporada en la que lo que más desean es el título.

Es mucho más probable que el City salga a jugar fuera de casa, lo que podría liberarles tiempo entre semana justo cuando la plantilla de Mikel Arteta está al límite. Guardiola tendría de repente mucho más tiempo para prepararse, con su equipo mucho más fresco. Podría ser crucial.

Guardiola tiene que pensar en cómo sacar el máximo provecho de Erling Haaland nuevamente (Action Images/Reuters).

Por supuesto, la contraparte es que Guardiola se preocupa enormemente por la Champions League, al igual que Arteta se preocupa por su primer título de liga, e incluso más. El catalán siempre ha estado obsesionado con el trofeo, por múltiples razones que han condicionado algunas de sus decisiones más sorprendentes en la competición. Todavía existe un complejo en torno a ello, aunque no se sienta con la misma intensidad que antes de volver a ganarlo en 2023.

Guardiola no lo dirá públicamente, pero le encantaría ostentar el récord de más títulos. Sin duda, es consciente de que debería haber ganado más de tres, especialmente después de 17 temporadas, habiendo militado siempre en los clubes más ricos del fútbol.

La eliminación podría provocar un bajón anímico similar al que ya hemos visto con Guardiola.

Por otro lado, la clasificación puede aportar una revitalización total, así como un impulso emocional que supera cualquier cansancio. Algo de eso se vio en lo ocurrido en la temporada 2022-23.

Sin embargo, incluso eso podría verse condicionado por el primer gran enfrentamiento en Wembley.

El resultado puede revelar mucho sobre lo que vendrá después, y eso, a su vez, puede verse acentuado por los días previos.

En circunstancias normales, las figuras experimentadas del fútbol dirían que hay que concentrarse en lo que se tiene delante y en nada más.

En este caso, sin embargo, hay demasiadas cosas sucediendo a la vez, todas superpuestas y entrelazadas.

Como ejemplo ilustrativo, ¿cuándo utiliza el Arsenal a Kai Havertz? Prefieren reservarlo para la Premier League, pero luego podrían necesitarlo en otro partido importante donde el resultado podría tener consecuencias… como sucedió contra el Bayer Leverkusen el miércoles. Havertz tuvo que entrar al campo.

Mientras tanto, Guardiola tiene que replantearse su sistema, así como encontrar la manera de sacar el máximo partido a Haaland de nuevo.

El Arsenal y el City se enfrentarán el próximo domingo por el primer título nacional de la temporada (Getty).

Hay mucho que considerar, y esta semana podría tener consecuencias reales.

Consideremos dos posibles extremos, ambos muy dentro del ámbito de la realidad.

El Arsenal podría sufrir otro revés desalentador en la Premier League, antes de una sorprendente eliminación en la Liga de Campeones y otro fracaso en la lucha por un título.

Mientras tanto, el City podría acabar derrotado en la Liga de Campeones y la Copa de la Liga, sintiéndose demasiado rezagado en la lucha por el título. Peor aún, se sentirían claramente vencidos por el Arsenal por primera vez en esta era.

Lo más probable es que el resultado sea una combinación de todo esto, sobre todo porque solo uno puede imponerse el próximo domingo. Quizás ambos ganen el sábado, o el Arsenal se adelante aún más y el City gane la Copa de la Liga.

Así que no se trata necesariamente de todo o nada. Pero dice lo suficiente como para que tenga el potencial de serlo.

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