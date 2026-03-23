Josh Kerr afirmó que su regreso a lo más alto del podio mundial tras su lesión fue una «victoria familiar» después de recuperar su título de 3.000 metros de forma emocionante, asegurando así la primera medalla para Gran Bretaña en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta celebrado en Polonia.

Kerr, que ganó la medalla de oro en esta prueba en su país natal, Glasgow, hace dos años, vio frustrada su defensa del título mundial de 1500 metros por una lesión en Tokio en septiembre.

Pero, seis meses después de sufrir un desgarro en la pantorrilla durante esa final, Kerr demostró su recuperación total al imponerse a rivales de talla mundial, en un encuentro donde se enfrentaron todos los medallistas olímpicos de los 1500 metros.

El piloto de 28 años, ahora tricampeón mundial, lanzó su ataque en la última vuelta y no se dejó vencer, distanciándose de sus rivales antes de cruzar la meta en siete minutos y 35,56 segundos.

La recuperación de Kerr, desde que usaba muletas hasta que volvió a consolidarse en la cima de este deporte, se vio facilitada significativamente por su madre, que también ejerce como su fisioterapeuta.

«Desde donde estábamos en Tokio hasta ahora, con otra medalla de oro mundial, todo se debe al entrenamiento, a mi fisioterapeuta y a mi madre», declaró Kerr a BBC Sport.

«Eso sí que es una victoria para toda la familia.»