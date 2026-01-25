El Manchester United asestó un golpe a la lucha por el título de la Premier League del Arsenal cuando el magnífico gol de Matheus Cunha aseguró una emocionante victoria por 3-2 sobre los líderes el domingo.

El autogol de Lisandro Martínez puso al Arsenal en ventaja en el Emirates Stadium, pero Bryan Mbeumo empató antes del descanso.

El brillante disparo de Patrick Dorgu le dio al United la ventaja después del intervalo, hasta que el gol del empate de Mikel Merino en el último momento pareció haber rescatado un punto para el Arsenal.

Anuncio

En un final dramático, el delantero brasileño Cunha anotó el gol de la victoria con un disparo llamativo a tres minutos del final.

Fue la primera derrota del Arsenal en 13 partidos en todas las competiciones desde que perdió ante Aston Villa en diciembre.

Los Gunners perdieron en casa por primera vez en 18 partidos en todas las competiciones desde que perdieron ante Bournemouth en mayo.

El Arsenal ahora está solo cuatro puntos por encima del segundo clasificado, el Manchester City, y del tercero, el Aston Villa, que redujeron la brecha con victorias contra los Wolves y el Newcastle respectivamente este fin de semana.

El entrenador del City, Pep Guardiola, llamó esta semana al Arsenal «el mejor equipo del mundo», pero la racha de tres partidos sin ganar del Arsenal en la liga ha dado nueva vida a la carrera por el título.

Anuncio

El Arsenal todavía controla su destino, pero los empates sin goles contra Liverpool y Nottingham Forest habían despertado preocupación entre su ansiosa base de fanáticos y este fue otro resultado alarmante para el jefe Mikel Arteta.

Arteta no ha levantado un trofeo desde la FA Cup de 2020 y el Arsenal, que no ha ganado el título en 22 años, se enfrentará a una prueba de nervios en las próximas semanas después de desperdiciar ventajas significativas en la cima en carreras por el título anteriores.