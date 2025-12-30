El receptor abierto de los New England Patriots, Stefon Diggs, enfrenta cargos de agresión y estrangulamiento en Massachusetts.

Los cargos se presentaron el lunes en el Tribunal de Distrito de Dedham, según CBS Boston . Diggs, de 32 años, ha sido acusado de estrangulamiento o asfixia (delito grave) y agresión con lesiones (delito menor). Los cargos parecen derivar de un incidente ocurrido el 2 de diciembre, pero hay pocos detalles disponibles.

Diggs ha dicho que “niega categóricamente las acusaciones”, según un comunicado de los directivos del equipo.

Apoyamos a Stefon. Seguiremos recopilando información y cooperaremos plenamente con las autoridades competentes y la NFL según sea necesario. Por respeto a todas las partes involucradas, y dado que este es un asunto legal en curso, no haremos más comentarios por el momento», declaró el equipo en un comunicado.

Stefon Diggs ‘niega categóricamente las acusaciones’ en su contra (Getty Images)

El abogado de Diggs, David Meier, dijo en una declaración a The Independent que su cliente niega las acusaciones en su contra, argumentando que las afirmaciones «no están fundamentadas, no están corroboradas y nunca fueron investigadas, porque no ocurrieron».

El momento y la motivación para presentar las acusaciones son clarísimos: son el resultado directo de una disputa financiera entre empleado y empleador que no se resolvió a satisfacción del empleado. Stefon espera con interés esclarecer la verdad en un tribunal de justicia, declaró Meier.

Se espera que Diggs comparezca ante el tribunal el 23 de enero para su lectura de cargos.

Otro abogado de Diggs, Michael DiStefano, solicitó el martes en el tribunal que los detalles del informe policial se mantuvieran en secreto. Si bien la fiscalía no se opuso a la solicitud, el juez pareció oponerse, según The Boston Globe.

“Hay un interés en cierta transparencia en el proceso aquí”, dijo la jueza Jeanmarie Carroll.

DiStefano también reveló que Diggs le hizo una oferta financiera a la presunta víctima.

«Mientras hablamos, están trabajando para llegar a un acuerdo sobre eso», dijo en el tribunal, según Boston 25 News.

The Independent se ha puesto en contacto con los New England Patriots para solicitar comentarios.

Diggs acordó un contrato de tres años por 69 millones de dólares con los Patriots en marzo, tras recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior que puso fin a su primera temporada con los Houston Texans, según la NFL . Diggs también es padre y dio la bienvenida a un bebé con la rapera Cardi B en noviembre.