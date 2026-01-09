La ex estrella del Liverpool y del Tottenham Hotspur, Christian Ziege, ha regresado al fútbol por primera vez desde la muerte de su esposa el año pasado.

Ziege, de 53 años, ha asumido un papel de entrenador en el club de la Bundesliga Borussia Monchengladbach, donde se retiró como jugador en 2005.

El alemán, que jugó para el Liverpool en 2000-01 antes de representar al Tottenham entre 2001 y 2004, se ha unido como entrenador asistente del equipo sub-17 del club alemán y dirigió su primera sesión de entrenamiento el miércoles por la noche junto al entrenador en jefe Denis Hauswald.

Ziege se tomó un descanso prolongado del fútbol después de que su esposa Pia falleciera el año pasado, y ya no trabajaba como entrenador desde 2022, cuando dejó el club austríaco FC Pinzgau Saalfelden.

Ahora ha decidido que está listo para volver al juego, que perdió su importancia después del difícil período emocional.

«Tras la muerte de mi esposa Pia, a la que cuidaba las 24 horas del día, tardé un tiempo en que el fútbol volviera a tener para mí la misma importancia que antes», explicó al medio alemán Bild .

«Simplemente pensé en acercarme al club y decirles que me gustaría mucho volver a trabajar en el área que mejor conozco».

«Tengo muchísimas ganas», añadió Ziege. «Lo que más me conecta con el Borussia es que me dieron la oportunidad de empezar mi segunda carrera aquí».

La carrera como entrenador de Ziege comenzó en el Borussia Mönchengladbach tras su retirada anticipada a la edad de 33 años.

Ocupó múltiples roles, desde entrenador interino hasta director de fútbol entre 2006 y 2010, antes de asumir un breve período como entrenador en Arminia Bielefield.

Entre 2011 y 2014 fue entrenador de varios equipos juveniles de la selección alemana y posteriormente trabajó como entrenador en España, Tailandia y Austria.

Ziege anunció en noviembre de 2024 que su esposa Pia había muerto tras una larga batalla contra «una enfermedad grave «.

El exjugador del Tottenham , Liverpool y Middlesbrough le rindió homenaje tres meses después al compartir una desgarradora publicación en Instagram, que incluía una foto en blanco y negro de su esposa y una leyenda: «Todavía no lo entiendo».

Ziege anunció la muerte de Pia ese mismo mes, escribiendo: «Nuestro mundo se ha paralizado desde el 4 de noviembre. Pia ha cerrado los ojos para siempre después de una larga y grave enfermedad».

La ex estrella de la Premier League compartió un mensaje recordando a su difunta esposa en febrero de 2025.

Queremos agradecer a todos los que nos han acompañado en este largo y difícil camino, así como su gran compasión y empatía. Pia, vivirás por siempre en nuestros corazones.

Y siempre quedan rastros de tu vida, pensamientos, imágenes, momentos. Nos recordarán a ti, nos alegrarán y nos entristecerán, y nunca nos dejarán olvidarte.

El exfutbolista y Pia estuvieron casados ​​desde 1997. Tienen dos hijos, Alessandro y Maria. Pia también tuvo otra hija, Katharina, de un matrimonio anterior.

Ziege había revelado previamente que su esposa ayudó a salvar su vida al persuadirlo de ir al hospital rápidamente para una cirugía de emergencia después de que sufrió un coágulo en su pierna cuando jugaba para los Spurs en 2002.