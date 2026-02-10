Un clímax de 100 minutos arruinado por la tecnología

El emocionante encuentro entre el Liverpool y el City en Anfield alcanzó su punto álgido en el minuto 100 cuando Rayan Cherki pareció haber marcado el tercer gol para los visitantes . Con el portero del Liverpool, Alisson Becker, atrapado en el campo tras un córner desesperado, Cherki envió el balón a portería vacía desde la línea de mediocampo. Sin embargo, las celebraciones en el área visitante duraron poco, ya que una larga revisión del VAR finalmente anuló el gol y resultó en la expulsión de Dominik Szoboszlai del Liverpool.

La decisión se basó en una frenética doble pelea entre Erling Haaland y Szoboszlai mientras perseguían el disparo de Cherki. Aunque el balón finalmente cruzó la línea de gol, los árbitros dictaminaron que ambos jugadores se habían cometido faltas en la jugada previa. En declaraciones al programa de Wayne Rooney , la ex estrella del United hizo una divertida observación sobre el incidente.

La comparación de Rooney con el «curling» y el veredicto de Joe Hart

Aunque los tecnicismos de la decisión dominaron gran parte de la discusión posterior al partido, Rooney ofreció una perspectiva más relajada sobre el dramatismo que se desarrolló a cámara lenta mientras el balón rodaba hacia la portería. Rooney reveló que su invitado en el estudio, el ex portero del City Joe Hart, había hecho una observación aguda durante la transmisión en vivo sobre la falta de ritmo en el disparo de Cherki.

«Joe Hart decía aquí, cuando veíamos el partido, que era como… como ver el curling en los Juegos Olímpicos de Invierno», bromeó Rooney. La comparación se refería a la lentitud agónica del balón, lo que permitía a Szoboszlai y Haaland forcejear físicamente mientras intentaban influir en si el balón cruzaría la línea. El presentador se hizo eco de esta opinión, sugiriendo que Cherki era en parte responsable de la polémica, y añadió: «Creo que debemos darle algunos consejos a Rayan Cherki sobre cómo marcar un gol desde la línea de medio campo… si hubiera rematado con un poco de intención, nada de esto estaría pasando».

Las reglas vs. el espíritu del juego

A pesar del humor, Rooney se apresuró a señalar el efecto perjudicial que el VAR está teniendo en la pasión de la Premier League. Si bien reconoció que los árbitros finalmente llegaron a la conclusión técnica correcta basándose en el reglamento, lamentó la falta de sentido común aplicada a un momento que debería haber sido uno de los más destacados de la temporada. Para Rooney, la decisión de anular el gol y expulsar a Szoboszlai fue un claro ejemplo de cómo se sacrifica el espíritu del juego en aras de la precisión procesal.

«Para ser justos con los árbitros, y he criticado a los árbitros toda la temporada, se han atenido a las reglas y supongo que tomaron la decisión correcta, pero un poco de sentido común habría estado bien por una vez», admitió Rooney. Continuó emitiendo un veredicto contundente sobre la tecnología en sí, afirmando: «Una vez que ves las reglas, entiendes por qué se implementa, pero simplemente requiere toda la pasión… Preferiría no tener VAR porque creo que es terrible».

La posición ‘esposada’ del VAR explicada

La decisión enfureció al delantero Haaland tras el partido . La estrella noruega argumentó en Sky Sports que el árbitro debería haber validado el gol, argumentando su compasión por su oponente tras la tarjeta roja.

«Creo que, por supuesto, el árbitro tiene que seguir las reglas», dijo.

«Pero esto le dará [a Szoboszlai] tres partidos [de suspensión]. Lo siento por él, porque le sancionarán con tres partidos. Solo hay que conceder el gol, no sacar tarjetas rojas, así de simple.

Pero creo que son las reglas. Así son las cosas. No sé. Al final, Cherki me pasó el balón y no pude anotar, pero así son las cosas.