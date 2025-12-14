El famoso ambiente de Fratton Park puede ser la clave para que Portsmouth salga de apuros esta temporada.

Su victoria por 2-1 sobre el Blackburn fue un recordatorio del poder que puede tener su afición local en los partidos y deben aprovecharlo más de cara al futuro.

Una vez que el equipo local se acomodó en el juego, la multitud se mostró eléctrica y ruidosa para ayudarlos a poner fin a una racha de tres juegos de liga sin ganar.

Este partido fue una prueba de que puede ser una herramienta poderosa en su búsqueda de la seguridad en esta campaña.