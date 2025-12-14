La multitud del Pompey tiene un papel vital para ayudar al equipo

El famoso ambiente de Fratton Park puede ser la clave para que Portsmouth salga de apuros esta temporada.

Su victoria por 2-1 sobre el Blackburn fue un recordatorio del poder que puede tener su afición local en los partidos y deben aprovecharlo más de cara al futuro.

Una vez que el equipo local se acomodó en el juego, la multitud se mostró eléctrica y ruidosa para ayudarlos a poner fin a una racha de tres juegos de liga sin ganar.

Este partido fue una prueba de que puede ser una herramienta poderosa en su búsqueda de la seguridad en esta campaña.

