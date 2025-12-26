El terreno de juego para el cuarto Test Ashes en Melbourne «ha hecho demasiado» y ha resultado en una competencia «injusta» entre el bate y la pelota, dice el ex capitán de Inglaterra Michael Vaughan.

Veinte wickets cayeron en el MCG en un caótico día de apertura del Test Boxing Day, ya que Australia fue eliminada por 152 antes de que Inglaterra fuera eliminada por 110.

Fue la mayor cantidad de wickets caídos en el primer día de una prueba Ashes desde 1909, y eclipsó los 19 del primer día de la primera prueba de esta serie en Perth.

Los analistas de CricViz calcularon que el 48% de las entregas tuvieron temperaturas superiores a 0,75 grados el primer día en Melbourne.

En la última década del cricket de prueba en Australia, solo cuatro pruebas han visto una mayor cantidad de lanzamientos con costuras altas en el primer día.

Vaughan reconoció que los 94.199 espectadores que asistieron al lugar «se fueron a casa muy entretenidos», pero dijo que «no es cricket de prueba en este tipo de campo».

«Siempre buscamos un equilibrio justo entre el bate y la pelota. Pensé que eso era injusto para los bateadores», dijo Vaughan a Test Match Special.

El campo ha hecho mucho. Ha habido mucho movimiento. No ha sido fácil para ninguno de los dos equipos, pero no me gusta ver que un campo haga tanto.

La calificación general de PitchViz del día de juego en el MCG fue de 8,7 sobre 10 (un número más alto equivale a más difícil de batear), lo que lo convierte en el segundo campo más difícil del primer día en Australia en las últimas 101 pruebas cuando se han jugado más de 40 overs.

Australia tiene una ventaja de 46 carreras, pero Vaughan dijo que esta es la «mejor oportunidad» de Inglaterra de ganar una prueba durante lo que ha sido una serie difícil.

«Son un buen equipo de persecución. Ya hemos tenido tres grandes arrolladores y habrá otro mañana por la mañana», dijo.

«Este equipo de Inglaterra puede competir. Australia es la favorita, pero no descarten a Inglaterra».