Ifeanyi Ndukwe ha calificado su esperado traslado a Liverpool este verano como un «sueño hecho realidad» después de llegar a un acuerdo con el Austria de Viena.

El club austriaco confirmó el lunes que los Rojos se han asegurado la opción de fichar al central de 17 años a finales de este año , con la opción disponible hasta finales de junio de 2026. Ndukwe y sus representantes también confirmaron la noticia en las redes sociales.

Se espera que el adolescente se una a la academia del Liverpool antes de la campaña 2026/27, uniéndose al nuevo fichaje Mor Talla Ndiaye , quien completó su transferencia a los Rojos a principios de la ventana de transferencia de enero .

Aunque su traslado a Anfield aún no se ha concretado, se espera que Ndukwe se una al club en el verano, y el director deportivo del Austria de Viena, Michael Wagner, ha calificado el acuerdo como «beneficioso para ambos clubes».

Ndukwe ya está pensando en mudarse a Merseyside, donde espera ponerse a prueba contra algunos de los nombres más importantes del mundo.

«El traspaso al Liverpool es un sueño hecho realidad para mí», dijo Ndukwe a Sky Sport Austria después de que se confirmara el acuerdo.

Quiero agradecer sinceramente a mi familia, a Austria Viena y a mi agencia, More than Sport. Todos me han apoyado y preparado para este momento. Ahora quiero competir contra los mejores del mundo.

Ifeanyi Ndukwe ayudó a Austria a llegar a la final del Mundial Sub-17 el año pasado. © Getty Images

Ndukwe se dirigirá a Liverpool después de haber llamado la atención de los ojeadores del club durante el Mundial Sub-17 del año pasado , en el que ayudó a Austria a llegar a la final.

El defensa central de 1,96 metros ayudó a su nación a superar a equipos como Inglaterra e Italia en su camino a la final, donde Austria concedió solo dos goles en ocho partidos y terminó segunda detrás de Portugal.

Ndukwe aún no ha aparecido en el primer equipo del Austria de Viena, aunque ha sido nombrado en el banquillo siete veces en la Bundesliga austriaca esta temporada, mientras que hizo siete apariciones en la 2.ª Liga para los Jóvenes Violetas del club.

«Es un gran honor que uno de los mejores clubes de fútbol del mundo haya mostrado interés en uno de nuestros jugadores locales», dijo Wagner al sitio web de Austria Vienna .

El acuerdo con el Liverpool FC está estructurado de tal manera que el Austria de Viena saldrá airoso en cualquier escenario, independientemente de si se ejerce la opción o no. Para mí, esta es una situación claramente beneficiosa para ambos clubes.

Wagner añadió: «Sabíamos que habría mucho interés en nuestros tres jugadores sub-17, sobre todo después de que llegaran a la final del Mundial. Nuestro objetivo es que nuestros talentosos jugadores se consoliden primero en el primer equipo y, así, se propongan para puestos de mayor responsabilidad».

“En este caso, el paquete global –tanto la oferta del Liverpool FC a Austria como las perspectivas de Ifeanyi Ndukwe– encajaba perfectamente con todos los implicados”.