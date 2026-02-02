Le pedimos su opinión después del partido de la Premier League del sábado entre Leeds y Arsenal.

A continuación se muestran algunos de sus comentarios:

Aficionados del Leeds

Eric : No ofrecimos ninguna amenaza ofensiva ni calidad con el balón en nuestros pases y distribución en la primera mitad. Con los cambios de la segunda mitad fuimos mucho más positivos, pero, siendo sinceros, el Arsenal dejó en evidencia nuestras debilidades y solo podíamos perder. Sin embargo, el próximo partido es crucial contra el Nottingham Forest ; solo podemos tener un resultado o volveremos a estar en un terreno de juego muy difícil.

Wayne : No fue un resultado totalmente inesperado, pero el rendimiento fue decepcionante. Ingenuo en ambos aspectos, ¿y qué tiene que hacer Tanaka para ganar un partido?

Andrew : Farke se equivocó al colocarse. Gudmundsson no es central izquierdo, ¡nunca ha jugado ahí! Una formación demasiado defensiva con Gruev y Ampadu. Le dimos toda la iniciativa ofensiva al Arsenal y DCL quedó aislado de nuevo. No esperaba mucho del partido y no me sorprende.

Chris : Nunca esperé que el Leeds ganara, pero pensé que habríamos dado más batalla. Ningún jugador del Leeds tenía la calidad de un jugador de la Premier League. Farke debería dejar de experimentar con el portero y dejar a Perri. Darlow es un buen portero suplente y eso es lo máximo que puede hacer.

Aficionados del Arsenal

Chris : Madueke estuvo excelente y, después de todo lo que se ha hablado de fortaleza mental y goles en jugadas abiertas, bueno, ahí está lo que se ha dicho para el fin de semana. Un resultado positivo que disipa rápidamente las preocupaciones por la derrota ante el Manchester United.

Steve : ¿Entonces el Arsenal se está ahogando? En enero jugamos nueve partidos, ganamos seis, empatamos dos y perdimos uno. No me lo parece.

Neo : Cuando vi a Madueke a principios de temporada, cuando Saka se lesionó, pensé que estaba causando muchos problemas al rival por la banda derecha y es muy bueno evadiendo a la defensa y centrando. Ahora estoy más convencido que nunca de que debería jugar más a menudo y que deberíamos rotar a Saka, o probarlo en la izquierda a veces. Quizás sea mejor darle descanso a Saka para que esté más afinado cuando finalmente entre. En resumen, Eze y Madueke necesitan más minutos de juego.

Sean : El Arsenal ha estado jugando partidos de la Premier League con el peso de las expectativas frenándolos. Este podría ser un gran paso hacia el título.