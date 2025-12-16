Le pedimos su opinión después del partido de la Premier League del sábado entre Liverpool y Brighton.

A continuación se muestran algunos de sus comentarios:

Aficionados del Liverpool

Paul: El marcador fue mejor que nuestra actuación, y si el Brighton hubiera sido eficaz de cara al gol, Arne Slot podría haber vuelto a ser el centro de atención. Pero, de nuevo, me confunde por qué Slot insiste en poner a jugar a Alexander Isak cuando Federico Chiesa, en su breve aparición, hizo más y, desinteresadamente, le cedió el balón a Mohamed Salah al final en lugar de ir a portería. Esta insistencia podría ser la ruina de Slot, ya que necesita jugar con su once más fuerte.

Ben: Hugo Ekitike demostró por qué ha sido, con diferencia, el mejor de los fichajes del verano y por qué siempre debería ser titular por delante de Isak. Sin embargo, a pesar de sus dos goles, todas las miradas estarán puestas en Salah tras los últimos acontecimientos y su excelente reacción al asistir en el crucial segundo gol. Esperemos que, a su regreso de la Copa Africana de Naciones, juegue como lo hizo aquí y como sabemos que puede, no como lo ha hecho durante la mayor parte de la temporada.

Robin: Una de nuestras mejores actuaciones de la temporada. Ekitike parece valer cada centavo, Florian Wirtz está empezando a mover los hilos y nos vimos menos frágiles en defensa. Un poco preocupados por algunos de los golpes que recibimos, ¡pero es genial conseguir dos victorias consecutivas sin encajar goles!

Kenneth: Gran actuación en general, con goles certeros de Ekitike, quien dominó el partido. Es fantástico ver a Salah de vuelta y lo necesitamos de vuelta tras su compromiso internacional el año que viene. La defensa se vio inestable por momentos, y el Brighton desperdició ocasiones claras.

Aficionados del Brighton

Ed: ¡Qué desperdicio! Tras un comienzo desastroso, creamos ocasiones, pero las desaprovechamos todas. Diego Gómez debería haber marcado sus dos goles, pero es el mismo Brighton de siempre: crear mucho, pero recibir muy pocos. No poner a Danny Welbeck demostró lo fiables que somos con él, ya que estábamos muy limitados por el centro y no teníamos a quién centrar. Tenemos que hacer algo al respecto en enero, dada la lesión de Kostas Tzimas. Salí del campo decepcionado.

Bez: Fabian Hurzeler es un tipo realmente decente y simpático, pero sus alineaciones titulares suelen ser nuestra perdición, y esta vez pensó que los delanteros no debían estar en el campo hasta el minuto 82. Algo no va bien y necesita un cambio.

Mick: Es difícil entender por qué empezamos sin un delantero reconocido. Dos goles descuidados y nuestra incapacidad para aprovechar buenas ocasiones. Charalampos Kostoulas y Welbeck deberían haber sido los primeros en entrar y dos de nuestros jugadores están suspendidos. Mal comienzo para unas semanas ajetreadas.

James: Su peor actuación de la temporada, junto con la del West Ham . Hay cero ambición y urgencia en esta plantilla. Parecíamos estar sin ideas y no entiendo por qué intentamos centrar a un delantero sin peligro aéreo, ni por qué sacamos a James Milner en el minuto 85 cuando perseguíamos el partido. No tenemos una identidad definida y, actualmente, no creo que Hurzeler sea el hombre adecuado para el puesto. Hay que cambiar de mentalidad.