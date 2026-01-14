Les pedimos su opinión sobre la victoria del Liverpool sobre el Barnsley en la tercera ronda de la FA Cup

A continuación se muestran algunos de sus comentarios:

Darren: El Liverpool sigue sin convencerme esta temporada. El 4-1 fue un marcador halagador y solo creamos ocasiones claras contra un rival cansado y más débil. Falta de intensidad y ritmo en la transición. Arne Slot necesita acelerar al equipo rápidamente o se le acaba el tiempo.

Geoff: Cuatro goles bien anotados, pero una actuación bastante insulsa por lo demás. El juego de campo del Liverpool sigue sin inspirar: hay poca intensidad en ataque y muy poca positividad en defensa. Los aficionados seguimos esperando a ver cómo cuaja nuestro nuevo formato. Aceptaremos el resultado, pero nuestro juego en general sigue sin inspirar confianza contra rivales mejores. Pero una victoria es una victoria.

Kate: Cuatro goles hermosos y espectaculares. Un error garrafal de Dominik Szoboszlai. ¿En qué estaba pensando? Puso el equipo muy nervioso y eso no debería haber sucedido. El Barnsley jugó bien. Los sublimes goles del Liverpool no reflejaron su juego. Complaciente. Hay que mejorar.

Jack: A pesar de ganar 4-1, fue increíblemente poco convincente. Al Liverpool le ha costado mucho rematar a los equipos esta temporada. Vimos al Manchester City jugar contra el Exeter City, que juega en la misma liga que el Barnsley, y los arrasaron. Sin embargo, el Liverpool apenas pudo superar la sólida defensa del Barnsley, con atacantes valorados en 200 millones de libras en ataque, y cuando lo hizo, no remató bien. Pasamos, pero una vez más nuestros rivales merecieron ganar.

John: Impactante. Normal, aburrido y difícil de ver. Esto no puede seguir así. Si no cambia pronto, Slot tendrá que irse. Pero eso no sucederá, ya que es un nombramiento de Richard Hughes.

Alan: Lento, descuidado y definitivamente irrespetuoso con el Barnsley. Una vez más nos disparamos en el pie y nos esforzamos por conseguir una victoria fácil. Lo espero siempre cuando veo al Liverpool ahora. Es doloroso.

George: Un buen resultado, pero mucha posesión y falta de goles. Como nota positiva, Jeremie Frimpong entraba al área y causaba problemas, y al menos teníamos centros de mejor calidad. Rio Ngumoha también causó cierta preocupación al enfrentarse a los defensas rivales. Sin duda, estamos en proceso de mejora y estamos mejorando. ¡Mantengamos la fe!