El Liverpool recibe al Tottenham el domingo en un partido crucial de la Premier League para ambos equipos.

El Liverpool está en la lucha por terminar la temporada en puestos de Liga de Campeones, mientras que el Tottenham quiere evitar a toda costa el descenso.

El equipo local querrá reaccionar positivamente tras la derrota por 1-0 ante el Galatasaray en la Liga de Campeones. Actualmente se encuentra sexto con 48 puntos, a solo dos del Aston Villa , que ocupa la cuarta posición .

El Tottenham no ha ganado un partido de liga desde la primera semana de diciembre. Perdió sus últimos cinco encuentros y actualmente ocupa el puesto 16 con 29 puntos, solo uno más que el West Ham United, que está en el puesto 18. Su entrenador, Igor Tudor, está bajo mucha presión, ya que ha perdido todos los partidos desde que llegó y ahora tiene que lograr que su equipo se recupere tras la humillante derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid hace unos días.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el partido:

Cómo ver

El partido se transmitirá por Sky Sports Main Event y Sky Sports Football en el Reino Unido, NBC en Estados Unidos, JioHotstar en India y Stan Sport en Australia . También puedes seguir las actualizaciones en vivo de ESPN .

Detalles clave

Hora de inicio: domingo 15 de marzo a las 16:30 GMT (11:30 ET; 22:00 IST y 3:30 AEDT del lunes).

Lugar: Anfield, Liverpool

Árbitro: Chris Kavanagh

VAR: John Brooks

Noticias del equipo

Tottenham

Dejan Kulusevski , M: FUERA, rodilla, regreso estimado a principios de mayo

Micky van de Ven , D: OUT, suspensión

Wilson Odobert , F: OUT, ACL, regreso estimado a principios de julio

Destiny Udogie , D: FUERA, músculo, est. regreso desconocido

Ben Davies , D: FUERA, tobillo, regreso estimado a mediados de abril

James Maddison , M: BAJA, ACL, regreso estimado a principios de mayo.

Lucas Bergvall : M: FUERA, pierna, regreso estimado a finales de abril

Rodrigo Bentancur , M: BAJA, isquiotibiales, regreso estimado a mediados de abril.

Mohammed Kudus , F: FUERA, músculo, regreso estimado a mediados de abril

Liverpool

Alexander Isak , F: tobillo, FUERA

Conor Bradley , D: rodilla, FUERA

Wataru Endo , M: tobillo, FUERA

Giovanni Leoni , D: rodilla, FUERA

Stefan Bajcetic , M: isquiotibiales, FUERA

Puntos de discusión

¿Deberían descartar a Salah?

Esta ha sido la temporada más difícil para Mohamed Salah . Desde que se unió al club en 2017, Salah, durante ocho años, fue implacable con su brillantez en el campo. La temporada pasada fue una de las mejores actuaciones individuales de la liga, pero desde entonces ha habido un bajón considerable. Tras resolver sus problemas con el club y el entrenador, Salah regresó de la Copa Africana de Naciones con la esperanza de un gran cambio en su rendimiento, pero le ha costado tener un impacto constante.

Sin duda, el partido a domicilio contra el Galatasaray en la Champions League fue un encuentro complicado, y contra un equipo con una defensa débil, Salah tuvo dificultades. Tras la entrada de Jeremie Frimpong en la segunda parte, el Liverpool generó bastante peligro por la banda derecha y creó varias ocasiones. Salah sigue teniendo buenos momentos, pero no con la misma regularidad que caracterizó sus temporadas anteriores. Su toque, su velocidad y su definición se han visto afectados esta temporada.

Cuando el seleccionador Arne Slot lo dejó fuera del equipo durante algunos partidos el año pasado, Salah expresó públicamente su decepción. Es una situación delicada, una vez más, para un entrenador que también está bajo una enorme presión. Pero quizás lo mejor por ahora sea dejarlo fuera y darle la oportunidad a Frimpong, quien parece estar en condiciones de ser titular.

Igor Tudor necesita una victoria para salvar su puesto y salvar al Tottenham.

Desde su nombramiento hace un mes, tras el despido de Thomas Frank, Tudor ha perdido los cuatro partidos con el Tottenham. Dejando de lado su historial, el rendimiento del Tottenham ha sido tan lamentable que se encuentran luchando por evitar el descenso en la liga y prácticamente eliminados de la Champions League.

Además de no conseguir las victorias, Tudor se ha mostrado bastante crítico, incluso de una manera que roza la humillación, con sus jugadores y la situación del equipo. Su decisión de alinear a Antonín Kinsky como portero titular contra el Atlético y luego sustituirlo a los 17 minutos tras encajar tres goles demostró claramente que estaba completamente superado por las circunstancias.

Tras la paliza recibida contra el Atlético, sorprende que Tudor haya sobrevivido al despido. Necesita esa victoria contra el Liverpool para conservar su puesto y, tal vez, salvar la temporada de su club.

Wirtz necesita ser más clínico.

Si bien fue positivo ver a Florian Wirtz recuperarse por completo de su lesión de espalda y ser titular contra el Galatasaray, su actuación fue discreta. El alemán se adaptó bien tras unos meses difíciles en su nueva liga, y marcó algunos goles y dio asistencias antes de su lesión, pero también es evidente que necesita demostrar un poco más en este momento crucial de la temporada.

No cabe duda de que el Liverpool depende de él, tanto por su creatividad como por sus goles, sobre todo porque sus otros atacantes no están en su mejor momento. Hubo algunas buenas ocasiones en el partido contra el Galatasaray, una de ellas al principio de la primera parte, cuando Wirtz se encontró con la portería vacía, pero su disparo se fue desviado. Esas ocasiones tempranas, fruto de un buen comienzo, deben ser clave para que el Liverpool tenga éxito esta temporada. Quizás sea injusto exigirle tanto a Wirtz, que está jugando su primera temporada, pero llegó al club por un precio elevado y el equipo necesita que rinda en los momentos decisivos.

Los problemas defensivos de los Spurs

La defensa del Tottenham ha encajado 14 goles en los últimos cuatro partidos. Si bien su potencial ofensivo se ha visto mermado por las lesiones de rodilla de larga duración de James Maddison y Dejan Kulusevski, su defensa también se ha visto afectada por lesiones, suspensiones y cambios tácticos.

Bajo la dirección de Tudor, los jugadores han tenido dificultades para perfeccionar su marcaje individual. Se cometen demasiados errores en la marcación, lo que permite a los rivales aprovechar los espacios libres. Errores básicos como no leer los centros han resultado costosos. Esto demuestra que los jugadores no se han adaptado a sus métodos.

La falta de una defensa estable también ha sido un quebradero de cabeza para los Spurs. Cristian Romero , Micky van de Ven , Radu Dragusin , Destiny Udogie y Ben Davies se han perdido muchos partidos por lesiones y sanciones.

Estadísticas

El Tottenham Hotspur solo ha ganado uno de sus últimos 16 partidos de la Premier League contra el Liverpool (3 empates y 12 derrotas), perdiendo los últimos cuatro seguidos desde una victoria en casa por 2-1 en septiembre de 2023.

El partido entre el Liverpool y el Tottenham Hotspur es el encuentro con más goles en la historia de la Premier League, con 209 goles, de los cuales el Liverpool marcó 127.

El Liverpool solo ha perdido uno de sus últimos 31 partidos de liga en casa contra el Tottenham Hotspur (21 victorias, 9 empates) y lleva 14 invicto (10 victorias, 4 empates) desde la derrota por 2-0 en mayo de 2011.

Una victoria del Liverpool el domingo les permitirá alcanzar la cifra histórica de 1.500 victorias en liga en Anfield.

El Tottenham lleva 11 partidos de liga consecutivos sin ganar por primera vez desde octubre de 1975. Su última victoria fue el 6 de diciembre, un triunfo por 2-0 sobre el Brentford .