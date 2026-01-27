Es un momento decisivo en la Liga de Campeones, ya que los seis equipos de la Premier League luchan por sellar su lugar en los octavos de final de la competición y evitar los siempre peligrosos play-offs eliminatorios.

Cinco de los integrantes del contingente inglés llegan a la última jornada ubicados entre los ocho mejores, con equipos de la Premier League teniendo un desempeño uniforme a lo largo de la fase de liga.

De ese quinteto, solo el Arsenal ha confirmado su pase seguro directamente a los octavos de final, y el equipo de Mikel Arteta, líder de la tabla, ha ganado sus siete salidas europeas esta temporada.

El Bayern Múnich también tiene asegurada la clasificación, dejando seis plazas en juego en lo que promete ser un final de fase de liga intenso, en el que los 18 partidos comenzarán simultáneamente para garantizar el máximo dramatismo.

Aquí están las permutaciones completas para que cada equipo de la Premier League se clasifique para los octavos de final de la Liga de Campeones:

Arsenal

El Arsenal lidera la liga con 21 puntos tras ganar todos sus partidos de Champions League hasta la fecha, lo que significa que ya está clasificado para octavos de final. Se enfrentará al Kairat Almaty kazajo, último de la tabla con un punto, en un partido prácticamente sin disputa. Esto se debe a que el Bayern, el único equipo que teóricamente puede alcanzarlo, está tres puntos por detrás y necesitaría una diferencia de goles considerable para que los bávaros arrebataran el liderato al Arsenal.

Liverpool

La victoria en Marsella ha dejado al Liverpool en una buena posición para la última jornada (PA Wire)

El Liverpool se encuentra en una posición sólida tras su impresionante victoria en Marsella la semana pasada, resultado que lo ha elevado al cuarto puesto, empatado con el Real Madrid a 15 puntos. Una victoria contra el Qarabag azerbaiyano le garantizará un puesto entre los cuatro primeros, mientras que un empate debería bastar para terminar entre los ocho primeros. Los Reds serán los claros favoritos contra un rival mucho más débil, aunque el Qarabag tiene algo en juego. Ocupan el puesto 18 y cualquier resultado debería asegurar su participación en los play-offs. Si logran dar la sorpresa en Anfield, el destino del Liverpool entre los ocho primeros quedará completamente fuera de su control.

Tottenham

El Tottenham hundió al Borussia Dortmund en su último partido, lo que supuso un impulso desesperadamente necesario para Thomas Frank (REUTERS)

Thomas Frank se encuentra con una situación muy complicada, pero , suponiendo que no sea despedido antes, podría mejorar su relación con la afición logrando que los campeones de la Europa League queden entre los ocho primeros. Tras una victoria sobre el Borussia Dortmund y unas decepcionantes derrotas ligueras ante el West Ham y el Burnley, los Spurs se ubican en quinto lugar y mantienen una ventaja de un punto sobre los ocho equipos con 13 puntos. Se enfrentan al Eintracht Frankfurt el miércoles sabiendo que la victoria les asegurará el pase a octavos de final, mientras que un empate también podría ser suficiente si los resultados en otros equipos les favorecen.

Newcastle

El Newcastle necesita una gran actuación contra el vigente campeón, el PSG, para asegurar su lugar entre los ocho primeros (REUTERS)

Pasamos a los 13 puntos, y el Newcastle es uno de los tres equipos ingleses que se encuentran en esa precaria cuenta. Las Urracas comienzan la jornada en séptimo lugar, por encima de seis de los ocho equipos con 13 puntos gracias a su superior diferencia de goles de 10, pero eso probablemente será en vano si no logran un buen resultado a domicilio contra el vigente campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain, que tiene la misma cantidad de puntos y diferencia de goles que el equipo de Eddie Howe. En resumen, el Newcastle necesitará igualar o mejorar los resultados de los demás clubes de esa cohorte y esperar que su diferencia de goles les permita avanzar a octavos de final. De lo contrario, les esperan los play-offs.

Chelsea

El Chelsea superó al Pafos la semana pasada y mantiene vivas sus aspiraciones de estar entre los ocho primeros (PA Wire)

El Chelsea se encuentra en una situación similar a la del Newcastle, aunque la diferencia de goles no les favorece tanto. Justo entre los ocho primeros, con una diferencia de seis goles, se enfrentará al vigente campeón de la Serie A, el Nápoles, en la última jornada, un equipo que se enfrenta a un escenario de éxito o fracaso. El Nápoles corre el riesgo de convertirse en la eliminación más sonada de la fase liguera y necesita al menos un punto para asegurar su pase a los playoffs. Por lo tanto, se espera que Antonio Conte, de regreso a Stamford Bridge, se la juegue con todo contra los Blues, lo que podría perjudicar su aspiración a estar entre los ocho primeros. Al igual que el Newcastle, el Chelsea necesita igualar o mejorar los resultados de los otros 13 equipos con puntos.

Manchester City

El Manchester City fue humillado por Bodo/Glimt y dejó en el aire sus esperanzas de estar entre los ocho primeros (AP)

Aunque también figura en la «mala suerte para algunos» suma 13 puntos, la sorprendente derrota de la semana pasada en Bodo/Glimt significa que el Manchester City no tiene ni mucho menos asegurado un puesto entre los ocho primeros. En el undécimo puesto, son el único equipo inglés que comienza la jornada fuera de los octavos de final, mientras que su diferencia de goles de cuatro es inferior a la de la mayoría de los 13 puntos. Recibirán al Galatasaray, que despachó al Liverpool anteriormente en la campaña , y Pep Guardiola podría necesitar guiar a su equipo hacia una victoria con muchos goles para evitar los play-offs, ya que un empate probablemente no sea suficiente.

