Australia retuvo las Ashes en la primera oportunidad al tomar una ventaja inexpugnable de 3-0 sobre Inglaterra con la victoria en la tercera prueba en Adelaida

Es la cuarta serie Ashes consecutiva en Australia donde Australia se pone 3-0 arriba, y esta vez Inglaterra se desmoronó en solo 11 días de cricket.

Algunos podrían decir que terminó antes de comenzar debido a la preparación de Inglaterra, pero aquí están los 10 mejores momentos que decidieron las Ashes 2025-26 en el campo…

Costoso colapso en Perth

Después de una brillante exhibición de bolos rápidos para eliminar a Australia por 132, Inglaterra quedó 65-1 en su segunda entrada poco después del almuerzo en el segundo día de la primera prueba en Perth, liderando por 105 y aparentemente en control.

Lo que siguió fue un colapso horrible, que incluyó la pérdida de tres wickets sin carreras en seis bolas, para ser eliminado por 164.

El asombroso siglo de Head

El siglo de Head, de primera clase, lleva a Australia hacia la victoria sobre Inglaterra

Australia aún necesitaba 205 para ganar en un campo complicado en el Estadio de Perth e Inglaterra tenía una oportunidad de victoria si sus lanzadores podían disparar de nuevo.

Pero Travis Head, ascendido a titular debido a los espasmos en la espalda de Usman Khawaja, derrotó salvajemente a Inglaterra, anotando un sublime 123 en 83 bolas para ayudar a sellar una victoria por ocho wickets en dos días.

Brook regala un wicket en Brisbane

Australia ‘regala’ el wicket cuando el borde exterior grueso de Brook es atrapado por Smith en el segundo slip

Brisbane ha generado muchas dificultades para Inglaterra en las Ashes, siendo 1986 la última vez que los turistas ganaron un Test en el Gabba.

Sin embargo, Inglaterra ganó el sorteo en la segunda prueba diurna-nocturna, bateó primero y quedó bien ubicada en 176-3.

Entonces llegó el descuido de Harry Brook en el 31, lanzando un potente drive al maestro de la bola rosa Mitchell Starc hacia el segundo slip en el crepúsculo. Ben Stokes cometió un error y Josh Inglis lo dejó fuera poco después.

Aunque Joe Root logró su primer siglo en Australia, Inglaterra sólo hizo 334 en una buena superficie de bateo.